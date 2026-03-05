Amazon konnte sich wie erwartet unter der Value-Area-Low des aktuellen Jahres und an der Anchored VWAP stabilisieren und anschließend dynamisch anziehen – knapp +12 %, was das Support-Cluster sehr klar bestätigt. Aus meiner Sicht ist das genau die Art von Bewegung, die man nach einer sauberen „tiefen Verortung“ sehen will: Erst wird Akzeptanz am Volumenanker sichtbar, dann folgt der Impuls, ohne dass man dem Markt in der Ausdehnung hinterherlaufen muss.

Mit dem Impuls verschiebt sich die Aufgabe nun vom „Support handeln“ hin zum strukturierten Re-Entry-Plan. Sollte es zu Rückläufen kommen, ist vor allem der Bereich 207 bis 210 USD hochrelevant, weil dort ein sinnvoller Einstieg aus einer untergeordneten Korrektur in den übergeordnet laufenden Impuls möglich wird. Genau diese Pullback-Logik ist in starken Trends oft der sauberste Weg, um das Chancen-Risiko-Profil wieder zu normalisieren, statt nach dem Anstieg nur noch teure Breakout-Käufe zu erzwingen.

Ich behandle die Zone 207–210 USD deshalb als operative Reaktionszone, nicht als Automatismus: Interessant wird sie erst dann, wenn der Rücklauf kontrolliert ist und der Markt in diesem Bereich eine bestätigte Stabilisierung zeigt. Gelingt das, ist der Einstieg technisch „sauber“ verortet; kippt die Zone hingegen ohne Struktur, bleibt man konsequent draußen und wartet auf die nächste, tiefer liegende Akzeptanz.