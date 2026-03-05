Wenn starke Impulse laufen, wirkt es im Rückblick fast banal: Die besten Chancen lagen tief in der Korrektur, nicht oben im medialen Rampenlicht. Genau dort nimmt das Interesse typischerweise ab, während an den Hochs Schlagzeilen, Analystenkommentare und „neue Rekorde“ dominieren. Aus meiner Perspektive ist das ein wiederkehrendes Muster, das man als Trader nüchtern ausnutzen kann: Relevante Setups entstehen oft dann, wenn ein intakter Trend „unsexy“ wird und der Markt in Zonen zurückläuft, die institutionell als fair oder sogar attraktiv gelten.
Amazon hatte einen kurzen Breakout über die Value Area High 2025 – also außerhalb des fairen Preisbereichs. Genau solche Ausflüge werden häufig genutzt, um Liquidität abzugreifen: Der Markt findet außerhalb der Value nicht genügend Akzeptanz, Käufer werden absorbiert, anschließend wird wieder zurück in den fairen Bereich oder darunter verkauft. Das ist kein Widerspruch zum Aufwärtstrend, sondern ein typisches Verhalten in Value-getriebenen Strukturen: Außerhalb der Value ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Bewegung zunächst „zurückgezogen“ wird, bevor neue Akzeptanz entstehen kann.
Der aktuelle Punkt ist deshalb interessanter, weil Amazon nicht über der Value läuft, sondern unterhalb der Value Area Low 2025. In einem intakten Aufwärtstrend ist genau diese Konstellation häufig der Rohstoff für gute Setups: Trend bleibt grundsätzlich positiv, der Preis steht aber in einer tieferen Korrekturzone, in der Risiko und Potenzial wieder besser zueinander passen. Meiner Meinung nach liegt hier der Kern: Nicht „Performance“ ist das Kriterium, sondern die Lage im Trend – und die ist deutlich attraktiver, wenn der Markt unten arbeitet statt oben zu überdehnen.
Zusätzlich verdichtet sich die Zone technisch über mehrere Referenzen. Unterhalb der Value Area Low 2025 kommt die Value Area High 2024 als zweite Kante hinzu – ein klassischer Cluster, der häufig als Reaktionsband funktioniert, weil hier mehrere „faire“ Preisdefinitionen aus unterschiedlichen Perioden zusammenlaufen. Solche Konstellationen sind selten perfekt punktgenau, aber als Arbeitsbereich wertvoll: Je mehr unabhängige Referenzen in einem Bereich liegen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Marktteilnehmer dort wieder beginnen, Positionen aufzubauen oder zumindest den Abgabedruck zu reduzieren.
Ein weiterer Schlüssel ist der volumengewichtete Durchschnitt (VWAP-Logik), geankert am Impulsbeginn Januar 2023. Wenn sich in der Vergangenheit an diesem Anker wiederholt neue Impulse gebildet haben, ist das mehr als nur „eine Linie“: Es ist ein Hinweis darauf, wo institutionelle Akzeptanz über Zeit und Volumen entstanden ist. Entscheidend bleibt die Reaktion: Stabilisierung, Rückeroberung wichtiger Zonen, nachlassende Abwärtsdynamik – erst dann wird aus einem potenziellen Long-Kontext ein handelbares Setup.
Operativ lässt sich das sauber in zwei Schritte trennen. Schritt eins: Im Sinne einer Range-Logik ist Platz bis mindestens zur Value Area High 2025, wenn der Markt aus dem unteren Cluster wieder in den fairen Bereich zurückfindet. Schritt zwei: Ob darüber hinaus ein nachhaltiger Ausbruch gelingt, hängt davon ab, ob außerhalb der Value neues Volumen akkumuliert wird und der Markt dort Akzeptanz findet – das ist ein späteres Problem, nicht das heutige. Aus meiner Perspektive ist genau diese Trennung wichtig: Erst den Rücklauf in den fairen Bereich handeln, danach beobachten, ob aus Rücklauf ein neues Trendkapitel wird.
Amazon wirkt kurzfristig weniger spektakulär, ist aber strukturell genau deshalb interessant: intakter Aufwärtstrend, tiefe Korrektur, mehrere Value-Referenzen im Cluster und ein Anchored/VWAP-Anker seit Januar 2023 als institutionelle Leitplanke. Für Swing-Trader wie auch für kurzfristige Impuls-Trader entsteht daraus ein klarer Rahmen: Nicht auf Headlines warten, sondern Reaktion in den Zonen lesen und erst bei Bestätigung handeln. So ordne ich das aktuell ein: Die Aktie ist nicht „schwach“, sie ist in einer Zone, in der Setups überhaupt erst wieder sauber definiert werden können.
Amazon konnte sich wie erwartet unter der Value-Area-Low des aktuellen Jahres und an der Anchored VWAP stabilisieren und anschließend dynamisch anziehen – knapp +12 %, was das Support-Cluster sehr klar bestätigt. Aus meiner Sicht ist das genau die Art von Bewegung, die man nach einer sauberen „tiefen Verortung“ sehen will: Erst wird Akzeptanz am Volumenanker sichtbar, dann folgt der Impuls, ohne dass man dem Markt in der Ausdehnung hinterherlaufen muss.
Mit dem Impuls verschiebt sich die Aufgabe nun vom „Support handeln“ hin zum strukturierten Re-Entry-Plan. Sollte es zu Rückläufen kommen, ist vor allem der Bereich 207 bis 210 USD hochrelevant, weil dort ein sinnvoller Einstieg aus einer untergeordneten Korrektur in den übergeordnet laufenden Impuls möglich wird. Genau diese Pullback-Logik ist in starken Trends oft der sauberste Weg, um das Chancen-Risiko-Profil wieder zu normalisieren, statt nach dem Anstieg nur noch teure Breakout-Käufe zu erzwingen.
Ich behandle die Zone 207–210 USD deshalb als operative Reaktionszone, nicht als Automatismus: Interessant wird sie erst dann, wenn der Rücklauf kontrolliert ist und der Markt in diesem Bereich eine bestätigte Stabilisierung zeigt. Gelingt das, ist der Einstieg technisch „sauber“ verortet; kippt die Zone hingegen ohne Struktur, bleibt man konsequent draußen und wartet auf die nächste, tiefer liegende Akzeptanz.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
