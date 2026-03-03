In Phasen, in denen Indizes zuvor stark überdehnt laufen, reicht ein Katalysator, um Risiko schlagartig neu zu sortieren. Genau dann werden Liquidität, Spreads und Positionierung zum eigentlichen Treiber – und Europa reagiert oft sensibler, weil Risikoabbau dort schneller über Index-Produkte durchschlägt. Entscheidend ist jetzt nicht die Schlagzeile, sondern die Frage: Wo entstehen Akzeptanzzonen – und wo beginnt der Markt sichtbar zu reagieren?

Ich hatte den Kontext bereits zuvor so eingeordnet: Der Russell 3000 (nahe 98 % Marktabdeckung in den USA) lief in einem statistisch überdehnten Bereich – und Korrekturen sind dann kein „Fehler“, sondern Normalität. Jede Rallye stößt irgendwann an ihre Bandbreiten: Es gibt Ausdehnung nach oben, Ausdehnung nach unten und einen statistischen Mittelwert, zu dem Märkte regelmäßig zurückkehren. Meiner Meinung nach ist genau dieser Mechanik-Teil der Hebel: Wer Überdehnung sauber erkennt, ist weniger überrascht, wenn der Markt plötzlich „kippt“. Das Ereignis liefert den Auslöser – die Struktur liefert die Wahrscheinlichkeit. Deshalb ist es gefährlich, in solchen Phasen einfach nur auf „billiger“ zu setzen, ohne dass der Markt signalisiert, dass er diese Preise auch wirklich annimmt.