In Phasen, in denen Indizes zuvor stark überdehnt laufen, reicht ein Katalysator, um Risiko schlagartig neu zu sortieren. Genau dann werden Liquidität, Spreads und Positionierung zum eigentlichen Treiber – und Europa reagiert oft sensibler, weil Risikoabbau dort schneller über Index-Produkte durchschlägt. Entscheidend ist jetzt nicht die Schlagzeile, sondern die Frage: Wo entstehen Akzeptanzzonen – und wo beginnt der Markt sichtbar zu reagieren?
Ich hatte den Kontext bereits zuvor so eingeordnet: Der Russell 3000 (nahe 98 % Marktabdeckung in den USA) lief in einem statistisch überdehnten Bereich – und Korrekturen sind dann kein „Fehler“, sondern Normalität. Jede Rallye stößt irgendwann an ihre Bandbreiten: Es gibt Ausdehnung nach oben, Ausdehnung nach unten und einen statistischen Mittelwert, zu dem Märkte regelmäßig zurückkehren. Meiner Meinung nach ist genau dieser Mechanik-Teil der Hebel: Wer Überdehnung sauber erkennt, ist weniger überrascht, wenn der Markt plötzlich „kippt“. Das Ereignis liefert den Auslöser – die Struktur liefert die Wahrscheinlichkeit. Deshalb ist es gefährlich, in solchen Phasen einfach nur auf „billiger“ zu setzen, ohne dass der Markt signalisiert, dass er diese Preise auch wirklich annimmt.
Für den Tag stehen vier Unterstützungen aus Volumenprofil und TPO-Profil im Fokus – inklusive eines Support-Clusters in einem klar definierten Bereich (die Zone liegt als Band zwischen zwei Punktmarken). Das ist keine dekorative Linienmalerei, sondern eine pragmatische Landkarte: Volumen- und TPO-Zonen zeigen, wo zuvor relevanter Handel stattfand und wo der Markt eher geneigt ist, kurzfristig Halt zu finden. Ein Long-Trade war intraday bereits möglich, aber nicht, weil „Support = kaufen“, sondern weil die Reaktion passte. Genau hier trennt sich Analyse von Aktion: Die Zone ist der Rahmen, der Trade entsteht erst, wenn der Markt an dieser Stelle Verhalten zeigt, das Risiko kalkulierbar macht.
Die Kernaussage bleibt: Unterstützungen werden nur dann handelbar, wenn der Markt eine erkennbare Reaktion liefert – idealerweise bestätigt auf dem 5-Minuten-Chart. Wenn der Kurs einfach nur „anläuft“, während Tiefs und Hochs weiter konsequent fallen, ist das kein Setup, sondern ein laufender Abverkauf. Erst wenn sich die Mikrostruktur dreht – höheres Hoch, höheres Tief, sichtbare Bodenbildung – entsteht ein Kontext, in dem ein Breakout-Trade oder ein sauberer Reversal überhaupt Sinn ergibt. Ich ordne das bewusst so ein, weil in Crash-Tagen Hoffnung teuer wird: Man braucht ein Signal, dass Verkäufer an Durchschlagskraft verlieren und Käufer bereit sind, den Preisbereich zu akzeptieren, statt ihn nur kurz zu „bouncen“.
Übergeordnet bleibt es ein Repricing-Tag, und der nächste Stresstest ist häufig die US-Eröffnung. Europa steht bereits tief im Minus (Euro Stoxx und DAX klar „knallrot“), während US-Indizes vor dem Open oft noch relativ stabil wirken – bis der Liquiditätsimpuls aus New York tatsächlich in den Markt kommt. Für mich ergibt sich daraus ein klarer Plan: Unterstützungszonen aus Volumen/TPO sind die entscheidenden Arbeitsbereiche, aber der Trigger ist die Bestätigung im Unterbau. Bleibt diese aus, ist Zurückhaltung die professionelle Option. Kommt sie, entstehen Trades mit nachvollziehbarem Risiko – genau das ist in extremen Tagen der Unterschied zwischen „dabei sein“ und „sauber arbeiten“.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
