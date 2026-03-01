Wie erwartet konnte Netflix nach der Tiefenkorrektur am Ende planbar am 3- bis 4-Jahresdurchschnitt innerhalb des High-Volume-Clusters drehen. Der Punkt war dabei nie, eine „Schwäche“ zu dramatisieren, sondern den Kontext sauber zu halten: Die Jahre 2024 und 2025 waren exzessiv geprägt, die Aktie ist in dieser Phase von 45 auf 135 USD gestiegen. Ein Rücklauf nach so einer Strecke ist kein Crash, sondern eine gesunde, trendtypische Korrektur – solange sie in strukturtragende Zonen hineinläuft und dort Akzeptanz findet.

Genau deshalb war die Kernzone zwischen 90 und 80 USD so interessant, weil sich dort mehrere Unterstützungen überlagern und damit ein technisch belastbares Support-Cluster entsteht. Dass die Aktie letztlich bei 76 USD gedreht hat, war dann die „tiefe Verortung“, die man in solchen Sequenzen häufig sieht: Der Markt spült kurz unter das offensichtliche Level, nimmt Liquidität mit und setzt erst dann die Reaktion. Das Tief wurde damit bemerkenswert präzise getroffen – nicht als Zufall, sondern als Ausdruck der Tatsache, dass an dieser Stelle Volumen, Durchschnitt und Struktur zusammengearbeitet haben.

Jetzt verschiebt sich die Aufgabe von „Tief finden“ zu „Impuls begleiten“: Es geht darum, Rückläufe kontrolliert zu nutzen, um sich in den frisch gestarteten Impuls wieder einzuklinken, statt dem Markt in der Ausdehnung hinterherzulaufen. Ich will dabei weiterhin strikt bleiben: Re-Entry nur aus sauberer Verortung und mit bestätigter Reaktion, nicht aus Euphorie. Weitere Updates folgen.