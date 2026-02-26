Nach dem Allzeithoch im Bereich von rund 555 US-Dollar läuft der Titel kontrolliert zurück und bewegt sich inzwischen sogar unter dem Eröffnungsniveau des Jahres 2025. Damit notiert Microsoft so günstig wie seit etwa anderthalb Jahren nicht mehr – ein Umstand, der institutionell betrachtet weniger Alarm, sondern vielmehr Aufmerksamkeit erzeugt.
Übergeordnet bleibt der langfristige Aufwärtstrend vollständig intakt. Die aktuelle Bewegung ist nicht Ausdruck struktureller Schwäche, sondern eine klassische Korrektur nach einem sehr dynamischen Impuls. Auffällig ist dabei, dass die Aktie inzwischen unter die Value Area des Vorjahres gefallen ist. Die Value Area Low liegt im Bereich von rund 410 US-Dollar, während die Value Area High nahe der bisherigen Hochs verläuft. Genau diese Verlagerung in einen günstigeren Preisbereich verändert die Ausgangslage spürbar.
Besonders relevant wird die Situation durch den Blick auf das Volumen. Ausgehend vom letzten markanten Tief liegt ein volumengewichteter Durchschnitt, der bereits im April des vergangenen Jahres als klarer institutioneller Anker fungiert hat und damals einen sehr starken Impuls ausgelöst hat. Aus meiner Perspektive sind genau solche Konstellationen entscheidend, weil sie zeigen, wo größere Marktteilnehmer historisch bereit waren, signifikant Risiko zu übernehmen. Je näher der Kurs an diese Zone heranläuft, desto mehr verschiebt sich das Chancen-Risiko-Verhältnis zugunsten der Käuferseite.
Mit jedem weiteren Rückgang wird Microsoft nicht schwächer, sondern strukturell interessanter. Die Aktie baut Überdehnung ab, normalisiert das Momentum und schafft damit die Grundlage für einen neuen, größeren Bewegungszyklus. Meiner Einschätzung nach ist das genau die Phase, in der Geduld belohnt wird, weil nicht der Trend hinterfragt, sondern lediglich der Preis angepasst wird. Solche Korrekturen sind häufig die Voraussetzung dafür, dass der übergeordnete Trend später wieder an Dynamik gewinnt.
Für mittelfristig und langfristig orientierte Marktteilnehmer entsteht hier ein Umfeld, das zunehmend konstruktiv wirkt. Ich halte es für sinnvoll, Microsoft jetzt eng zu beobachten, nicht aus spekulativer Ungeduld heraus, sondern mit dem Verständnis, dass große Impulse selten aus überhitzten Phasen entstehen, sondern aus solchen strukturellen Rücksetzern. Die Kombination aus intaktem Trend, günstiger Bewertung und klaren Volumenankern macht die Aktie wieder zu einem relevanten Kandidaten für die kommenden Monate.
Microsoft reagiert derzeit bemerkenswert planbar im Bereich der gleitenden Durchschnitte, und gerade der 3- bis 4-Jahres-Durchschnitt ist aus Swing-Perspektive ein hochinteressanter Referenzanker. Aus meiner Erfahrung starten genau an solchen langfristigen Mittelwerten häufig die größeren Impulse, weil dort institutionelle Rebalancing-Logik und Mean-Reversion zusammenkommen. Hinzu kommt, dass die Aktie an die langfristige untere Trendkanalgrenze herangelaufen ist – damit verdichtet sich das Setup zu einem sauberen „Struktur-Cluster“, bei dem Preis, Durchschnitt und Kanalunterkante in dieselbe Richtung argumentieren.
Fundamental passt das Bild zur technischen Lage, ohne dass ich es überfrachte: Microsoft bleibt ein breit diversifizierter Kernwert, der sowohl in technischer Infrastruktur als auch im KI-Thema und im Hardware-Ökosystem sichtbar mitspielt und damit in vielen institutionellen Allokationen verankert ist. Genau diese Breite sorgt oft dafür, dass Unterstützungszonen an langfristigen Ankern nicht nur „charttechnisch“, sondern auch flow-seitig verteidigt werden. Ich sehe den Titel deshalb als einen der interessanteren Kandidaten für einen neuen, mittelfristigen Impuls – gerade weil die Aktie nicht auf einen einzelnen Narrativ-Treiber angewiesen ist.
Selbst wenn der Kurs vor einem nachhaltigen Turn noch einmal tiefer greifen sollte, würde ich das nicht als Strukturbruch interpretieren, solange der Markt kontrolliert bleibt. Bereiche um 380 USD oder sogar 368 USD wären dann eher als tiefere Verortung zu verstehen, die das Chancen-Risiko-Profil sogar verbessern kann, statt „Schaden“ anzurichten. Das erste positive Zeichen ist gesetzt, und damit bleibt das Szenario eines neuen Impulses aktiv – nicht als Garantie, sondern als technisch begründete Wahrscheinlichkeit, die jetzt in den nächsten Wochen über Bestätigung oder Scheitern entschieden wird.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Die Inhalte unserer Webseite und unserer Kommunikation sind nicht als Finanzberatung, Anlageberatung oder andere verlässliche Beratung gedacht und dürfen auch nicht als solche betrachtet werden. Keine auf der Website wiedergegebene Meinung stellt eine Empfehlung seitens Pepperstone oder seitens des Autors dar, nach der eine bestimmte Anlage, Transaktion oder Anlagestrategie oder ein bestimmtes Wertpapier für eine bestimmte Person geeignet wäre.
Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste, welche Sie entweder direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung, die Sie auf Grundlage einer auf dieser Webseite enthaltenen Informationen getroffen haben, erleiden. Diese Website kann Graphiken enthalten, die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments und/oder Schätzungen und Prognosen abbilden. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu.