Öl Prognose nächste Woche

Tendenz: Rohöl bleibt noch strabil

Unterstützungen: 61,69, 61,09

Widerstände: 67,07, 67,87

Hoch & Tief: 64,85, 61,45

Zeitstempel: 15.02.2026 – 18:00



WTI Crude Oil (Spotcrude) konnte die kurzfristige Supportlinie nicht mehr halten. Zuvor war dem schwarzen Gold nicht gelungen, ein neues Top zu markieren und die Raly damit fortzusetzen. Auf Sicht der kommenden Tage halte ich weitere Kursverluste bis in meine Unterstützungszone für möglich. Auch ein schneller Test der 60-USD-Marke darf nicht überraschen.

Areas für die KW 08

Strategischer TAQI-Support: 67,07, 67,87 US-Dollar

Strategischer TAQI-Resist: 61,69, 61,09 US-Dollar



Ich wünsche Ihnen eine gute Handelswoche

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas Jansen

Chief Investment Officer, Investor-Guard