DAX Prognose nächste Woche

Tendenz: Dax nach Gap Close schwächer

Unterstützungen: 24413, 24283

Widerstände: 25037, 25289

Hoch & Tief: 25285, 24525

Zeitstempel: 15.02.2026 – 18:00

Der DAX (GER40 CFD) sah in der letzten Woche ein Reversal. Der Anstieg über 25.000 Punkte führte zur Schließung einer Kurslücke, die seit Mitte Januar offen war. Damit wurde meine Widerstandszone auf ihren Bestand hin getestet. Der Leitindex konnte die hohen Notierungen jedoch nicht halten. Für die neue Handelswoche KW 08 rechne ich mit einer gemischten Lage. Es mangelt zwar an Schwung, aber klare Schwäche sehe ich ebenfalls nicht. Eine Seitwärtsbewegung innerhalb der Range bleibt recht wahrscheinlich.

Areas für die KW 08:

Strategischer TAQI-Support: 24413, 24283 Punkte

Strategischer TAQI-Resist: 25037, 25289 Punkte

Ich wünsche Ihnen eine gute Handelswoche.

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas Jansen

Chief Investment Officer, Investor-Guard