Bitcoin Prognose nächste Woche

Tendenz: Bitcoin in zäher und wackeliger Befestigung

Unterstützungen: 59642, 54250

Widerstände: 76191, 80201

Hoch & Tief: 73250, 66135

Zeitstempel: 15.02.2026 – 18:00

Der BTCUSD CFD konnte seinen jüngsten Sell-Off zunächst abfangen. Erste Gegenbewegungen bleiben bisher jedoch schwach ausgeprägt, was für mich ein Zeichen von übergeordneter Schwäche ist. Diese kommt aus dem Wochenchart. Dort haben sich bei den Indikatoren veritable Short-Setups etabliert, die nicht ohne Weiteres erledigt bzw. abgearbeitet werden können. Konsequenterweise rechne ich für die KW 08 nach wie vor mit einer zähen Bewegung im Bitcoin innerhalb meiner Zonen.

Areas für die KW 08:

Strategischer TAQI-Support: 59642, 54250 US-Dollar

Strategischer TAQI-Resist: 76191, 80201 US-Dollar



Ich wünsche Ihnen eine gute Handelswoche

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas Jansen

Chief Investment Officer, Investor-Guard