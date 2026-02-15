EURUSD Prognose nächste Woche

Tendenz: EURUSD geht seitwärts

Unterstützungen: 1,1729, 1,1689

Widerstände: 1,1936, 1,2005

Hoch & Tief: 1,1965, 1,1795

Zeitstempel: 15.02.2026 – 18:00

Der EURUSD sah nur wenig Bewegung. Die Gemeinschaftswährung verblieb auf hohem Niveau und hält die Jahreshochs im Visier. Nach wie vor sind weitere Rallyversuche bis über 1,2205 USD möglich. Wichtig ist allerdings, dass der Euro meine Unterstützungszone sowie die TGS Glättungslinien um 1,1750 USD verteidigen kann.

Areas für die KW 08:

Ich wünsche Ihnen eine gute Handelswoche

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas Jansen

Chief Investment Officer, Investor-Guard