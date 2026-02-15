Nasdaq Prognose nächste Woche

Tendenz: Nasdaq weiter "range bound"

Unterstützungen: 24585, 24375

Widerstände: 25560, 25790

Hoch & Tief: 25155, 24425

Zeitstempel: 15.02.2026 – 18:00

Der NAS100 bröckelte in der Mitte meiner Range wieder abwärts. Sehr wichtig ist die Verteidigung des Novembertiefs. Einen Bruch dieser Marke werte ich kritisch, da in diesem Fall eine größere obere Umkehrformation (Doppeltop) aktiviert werden könnte. Das ist auch deshalb ein Belastungsfaktor, da der Tech-Index keine neuen Rekorde mehr erzielt hat. Für die neue Handelswoche KW 08 plane ich mit etwas mehr Verkaufsdruck.

Areas für die KW 08:

Strategischer TAQI-Support: 24585, 24375 Punkte

Strategischer TAQI-Resist: 25560, 25790 Punkte



Ich wünsche Ihnen eine gute Handelswoche

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas Jansen

Chief Investment Office, Investor-Guard