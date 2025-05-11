Gold Prognose nächste Woche

Tendenz: XAUUSD muss stärker werden

Unterstützungen: 4495, 4225

Widerstände: 5215, 5356

Hoch & Tief: 5185, 4725

Zeitstempel: 15.02.2026 – 18:00

XAUUSD (Gold Spot) konnte den scharfen Abriss nach dem Rekordhoch noch nicht verarbeiten. Die Kursbewegung der letzten Tage sehe ich kritisch. Bestenfalls ging das gelbe Edelmetall in die Seite. Bärenflagge oder ansteigendes Dreieck - das ist hier die Frage. Gold muss jedenfalls meiner Meinung nach relativ schnell wieder über 5.200 US-Dollar ansteigen. Ansonsten droht eine zweite Korrektursequenz und Verluste, die bis 4.200 USD reichen können.

Areas für die KW 08:

Strategischer TAQI-Support: 4495, 4225 US-Dollar

Strategischer TAQI-Resist: 5215, 5356 US-Dollar



Ich wünsche Ihnen eine gute Handelswoche

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas Jansen

Chief Investment Officer, Investor-Guard