Die Linde-Aktie ist technisch sauber in den Bereich um 400 US-Dollar hineingelaufen und hat dort genau das gemacht, was man in solchen Korrekturphasen immer wieder sieht: Unterhalb der offensichtlichen Unterstützung wurde Liquidität abgeholt, Privatanleger wurden auf der Unterseite ausgestoppt, und der Markt hat über diesen Stop-Run die „schwache Hand“ abgegeben. Aus institutioneller Sicht ist das kein Chaos, sondern häufig der notwendige Mechanismus, um Positionierung zu drehen und den nächsten Impuls vorzubereiten. Entscheidend ist dabei nicht der Moment der Überschreitung, sondern die anschließende Rückkehr der Kontrolle – und genau die war hier klar erkennbar.

In der übergeordneten Einordnung lief die Bewegung vollständig im Rahmen einer Korrektur ab: Das, was wir gesehen haben, war nicht der Beginn eines neuen Abwärtstrends, sondern die Antwort auf den größeren Impuls, der seit September 2022 bis etwa August 2025 getragen hat. Ich betrachte solche Sequenzen als „Reset“ innerhalb eines dominanten Trends: Der Markt baut Übertreibung ab, testet Akzeptanz, sammelt Liquidität – und wenn die Struktur hält, entsteht ein planbarer Übergang zurück in die Trendrichtung. Genau deshalb war der Ablauf hier so gut handelbar: erst die Korrektur, dann der klare Umschaltpunkt, danach die Beschleunigung.

Dass Linde anschließend ein neues Allzeithoch markiert hat, ist in dieser Logik ein ideales Zwischenfazit. Nicht weil „neue Hochs“ per se das Ziel sind, sondern weil der Markt damit bestätigt, dass die Korrekturphase korrekt abgearbeitet wurde und die Käuferseite wieder die Kontrolle übernimmt. Aus meiner Perspektive ist das der Beleg für den Kern der Methode: Wer Korrekturen nicht emotional bewertet, sondern prozessbasiert über Liquiditätsgriffe, Struktur und Timing einordnet, bekommt wiederholt Situationen, die planbar und reproduzierbar sind – auch wenn das Setup jedes Mal leicht anders aussieht.