Wiederkehrend zeigt sich, dass starke Impulse häufig aus tiefen Korrekturphasen hervorgehen, die nahe der EMA 200 auf Wochenbasis stattfinden. Diese Zone fungiert als langfristiger Gleichgewichtspunkt institutioneller Preisstruktur.
Ursprünglicher Artikel: Linde – Institutionelle Muster nach dem Apple-Blueprint
https://pepperstone.com/de-de/analysen/linde-institutionelle-muster-nach-dem-apple-blueprint/
Apple verzeichnete ausgehend von einem Tief um 168 USD einen massiven Impuls bis nahe 280 USD – eine Bewegung von über 65 %. Solche Setups entstehen typischerweise dort, wo Liquidität konzentriert und anschließend absorbiert wird: unterhalb markanter Unterstützungen, wo Stop-Runs Privatanleger aus dem Markt drängen und institutionellen Akteuren den diskreten Einstieg ermöglichen.
Institutionelle Trader benötigen Gegenseite, um größere Positionen effizient aufzubauen. Diese Gegenseite entsteht häufig durch Stop-Auslösungen privater Händler. Wird eine offensichtliche Unterstützung unterschritten, setzt kurzfristig Panik ein – Verkaufsorders treffen auf institutionelle Kaufinteressen. Der daraus entstehende Liquiditätsüberhang erlaubt es großen Marktteilnehmern, größere Stückzahlen aufzunehmen, ohne den Markt signifikant zu bewegen. Genau dieses Prinzip wiederholte sich bei Apple in den vergangenen Jahren mehrfach: im Januar 2023, April 2024 und April 2025 führten Stop-Runs unterhalb lokaler Tiefs zu signifikanten Aufwärtsbewegungen. Diese wiederkehrende Struktur bildet die Grundlage für die heutige Betrachtung der Linde-Aktie.
Linde zeigt aktuell eine technisch überdehnte Struktur nach einem ausgeprägten Aufwärtstrend. Der letzte signifikante Impuls begann bei 261 USD und führte zu einem starken Anstieg, ehe der Markt im Bereich von 485 USD ein lokales Hoch ausbildete. Dort kam es bereits zu einem Stop-Raid auf der Oberseite, der kurzfristig bullische Marktteilnehmer in eine ungünstige Position brachte. Seitdem läuft die Aktie korrektiv. Im Chartverlauf sind klar definierte Tiefs um 409 USD erkennbar – exakt jene Zone, in der viele Privatanleger ihre Stopps platzieren dürften. Ein Unterschreiten dieser Marke würde aus Sicht professioneller Marktstruktur eine klassische Anlegerfalle darstellen.
Sollte Linde kurzfristig unter die 407–409 USD-Zone fallen, wäre ein Stop-Run mit anschließender Reaktion auf Wochenbasis wahrscheinlich. In diesem Bereich verläuft auch die EMA 200, die in der Vergangenheit häufig als Katalysator größerer Trendbewegungen diente. Optimal wäre ein kurzzeitiger Durchbruch unter diese Durchschnittslinie, begleitet von einer Absorptionskerze oder einem impulsiven Rebound auf Tagesbasis. Dieses Muster signalisiert, dass institutionelle Akteure den Abverkauf aktiv aufnehmen. Die anschließende Bestätigung auf kleineren Zeiteinheiten – beispielsweise durch ein Breakout über das letzte Zwischenhoch – könnte dann als Einstiegssignal für Swing-Trader dienen.
Die beobachtete Marktmechanik unterstreicht ein zentrales Prinzip professionellen Tradings: Große Trends beginnen nicht an offensichtlichen Hochs, sondern an überverkauften Extrempunkten, an denen Liquidität verfügbar wird. Für kurzfristige Swing- und Positionshändler gilt daher, potenzielle Stop-Zonen als Reaktionspunkte zu verstehen – nicht als Trendbrüche. Das konsequente Beobachten solcher Liquiditätsbereiche erlaubt ein diszipliniertes Eintreten in hochqualitative Trendbewegungen mit überdurchschnittlichem Chance-Risiko-Verhältnis.
Linde befindet sich in einer technisch interessanten Korrekturphase. Die Zone um 407–409 USD markiert einen potenziellen institutionellen Eintrittsbereich. Sollte dort eine Absorption auftreten, wäre ein neuer Impuls in Richtung Trendfortsetzung wahrscheinlich. Das Zusammenspiel aus Wochen-EMA 200, Liquiditätsabgriff und Reaktionsmuster bietet ein strukturell hochwertiges Swing-Trading-Setup – ganz im Sinne des zuvor beobachteten Apple-Blueprints.
Die Linde-Aktie ist technisch sauber in den Bereich um 400 US-Dollar hineingelaufen und hat dort genau das gemacht, was man in solchen Korrekturphasen immer wieder sieht: Unterhalb der offensichtlichen Unterstützung wurde Liquidität abgeholt, Privatanleger wurden auf der Unterseite ausgestoppt, und der Markt hat über diesen Stop-Run die „schwache Hand“ abgegeben. Aus institutioneller Sicht ist das kein Chaos, sondern häufig der notwendige Mechanismus, um Positionierung zu drehen und den nächsten Impuls vorzubereiten. Entscheidend ist dabei nicht der Moment der Überschreitung, sondern die anschließende Rückkehr der Kontrolle – und genau die war hier klar erkennbar.
In der übergeordneten Einordnung lief die Bewegung vollständig im Rahmen einer Korrektur ab: Das, was wir gesehen haben, war nicht der Beginn eines neuen Abwärtstrends, sondern die Antwort auf den größeren Impuls, der seit September 2022 bis etwa August 2025 getragen hat. Ich betrachte solche Sequenzen als „Reset“ innerhalb eines dominanten Trends: Der Markt baut Übertreibung ab, testet Akzeptanz, sammelt Liquidität – und wenn die Struktur hält, entsteht ein planbarer Übergang zurück in die Trendrichtung. Genau deshalb war der Ablauf hier so gut handelbar: erst die Korrektur, dann der klare Umschaltpunkt, danach die Beschleunigung.
Dass Linde anschließend ein neues Allzeithoch markiert hat, ist in dieser Logik ein ideales Zwischenfazit. Nicht weil „neue Hochs“ per se das Ziel sind, sondern weil der Markt damit bestätigt, dass die Korrekturphase korrekt abgearbeitet wurde und die Käuferseite wieder die Kontrolle übernimmt. Aus meiner Perspektive ist das der Beleg für den Kern der Methode: Wer Korrekturen nicht emotional bewertet, sondern prozessbasiert über Liquiditätsgriffe, Struktur und Timing einordnet, bekommt wiederholt Situationen, die planbar und reproduzierbar sind – auch wenn das Setup jedes Mal leicht anders aussieht.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
