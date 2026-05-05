Das wiederkehrende Muster ist typisch für Abwärtstrends: Ein kurzer Push nach oben wirkt wie der Beginn einer Wende, zieht prozyklische Käufer an, und genau diese Nachfrage wird als Exit-Liquidität genutzt. In solchen Phasen entstehen kleine Stop-Runs nach oben, die optisch „wie ein Ausbruch“ aussehen, aber strukturell nur Liquidität liefern, damit größere Marktteilnehmer Positionen abbauen können. Meiner Meinung nach ist das der wichtigste Filter: Formationen sind nur dann wertvoll, wenn sie in Trendrichtung handeln – gegen den Trend sind sie oft nur eine hübsche Falle.
Der Impuls, den ersten Boden erwischen zu wollen, ist verständlich – aber im Downtrend meist teuer. Echte Trendwechsel brauchen Zeit, Struktur und eine klare Signalkette, die man im Chart lesen kann. Deshalb ist es häufig sinnvoller, die „zweite Station“ zu handeln: erst wenn der Markt die Wende zeigt, dann den Rücklauf in den neuen Impuls nutzen. Das ist weniger spektakulär, aber deutlich robuster – und schützt vor dem klassischen Fehler, aus einem kurzfristigen Rebound eine „Turnaround-Wette“ zu machen.
Ein belastbares Kriterium für eine echte Trendwende beginnt erst oberhalb eines Levels, das strukturell Gewicht hat – hier wird 113 € als relevante Schwelle genannt. Erst wenn dieses Niveau zurückerobert wird und der Markt darüber Akzeptanz aufbaut, kann man überhaupt seriös von einem Umschwung sprechen. Vorher bleiben Aufwärtsbewegungen eher Teil der Abwärtsmechanik: Gegenbewegungen, die wieder verkauft werden. Aus meiner Perspektive ist 113 € damit weniger „Kursziel“, sondern ein Schalter: darunter Abwärtstrend-Logik, darüber beginnt erst die Diskussion über einen Regimewechsel.
Solange dieser Schalter nicht umgelegt ist, bleibt die Unterseite ein realistisches Zielband, gerade wenn der Markt dynamisch rutscht. 68 € ist in diesem Kontext nicht „magisch“, sondern eine Zone, an der der Markt historisch zumindest kurzfristig stagnieren könnte – bevor er sie im Zweifel sogar noch unterschreitet. Wichtig ist dabei die Perspektive: Das ist kein Aufruf, dort blind zu kaufen, sondern eine Einordnung, wo der Markt im Abwärtstrend typischerweise als nächstes Liquidität und Reaktion findet.
Ein qualitativ sauberes Turnaround-Szenario braucht Treibstoff – und der entsteht selten ohne Fehlpositionierung. Ideal wäre ein Stop-Run auf der Unterseite, der Short-Positionierung anzieht und/oder Longs final herausdrückt, gefolgt von einer klaren Rückkehr und dem Überwinden wichtiger Zwischenhochs. Erst wenn Trapped Sellers sichtbar entstehen – also Verkäufer, die in die Beschleunigung hinein short gehen und dann ausgestoppt werden – bekommt ein Aufwärtsimpuls die richtige Energie. Ich ordne das als die entscheidende Marktmechanik ein: Ohne Zwangseindeckung fehlt oft der Motor, der eine echte Trendwende trägt.
Unterm Strich bleibt VW strukturell schwach: Absorptionen am Hoch, abverkaufte Erholungen, keine nachhaltigen Brüche relevanter Widerstände. Eine Trendwende ist nicht ausgeschlossen – aber sie ist an klare Bedingungen geknüpft: erst ein sauberes Boden-/Stop-Run-Ereignis, dann Trapped-Seller-Mechanik, dann die Rückeroberung von 113 €. Meiner Meinung nach ist genau das der saubere Deal: nicht prognostizieren, sondern warten, bis der Markt die Wende faktisch liefert.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
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