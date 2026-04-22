Konkret wird McDonald’s dann interessant, wenn die Aktie unter die relevante Value Area Low fällt – insbesondere unter die VAL des Vorjahres bei ~297 USD. Das ist die Art Bereich, in dem ein Dividendenwert aus institutioneller Sicht wieder „fair bis attraktiv“ werden kann, weil der Markt aus einer überteuerten Verortung zurück in Akzeptanzzonen rotiert. Wichtig ist: Ein Unterschreiten ist nicht automatisch das Signal, sondern der Kontext. Der Trade entsteht erst dann, wenn der Markt dort Stabilisierung und Absorption zeigt.

Ein weiterer Punkt ist psychologisch wichtig: Wenn McDonald’s unter 297 USD fällt, „geht nichts kaputt“ – im Gegenteil, das Chancen-Risiko-Verhältnis wird häufig besser, solange die langfristige Struktur intakt bleibt. Solche Tiefs werden in vielen Titeln gern noch einmal gerissen, bevor der Markt dreht. Das muss nicht passieren, aber es ist ein realistisches Muster. Meiner Meinung nach ist genau diese Haltung der Schlüssel: nicht erschrecken, sondern die Zone als Arbeitsbereich verstehen.

McDonald’s ist als Tech-Alternative interessant, weil hier drei Dinge zusammenlaufen: extrem lange Kurshistorie mit stabilem Trend, 50 Jahre Dividendenerhöhungen und eine aktuelle Korrekturphase, die nicht jedes Jahr vorkommt. Entscheidend bleibt die Struktur: Breakouts am Hoch sind häufig teuer, während Korrekturen in Richtung Value Area Low die besseren Einstiegsfenster öffnen. Aus meiner Perspektive ist McDonald’s damit ein Kandidat, der besonders dann glänzt, wenn Tech nach einer Überdehnung wieder „Luft ablassen“ muss – und Kapital sich zurück in Qualität und Planbarkeit bewegt.