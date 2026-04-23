ASML ist ein Titel, den viele erst dann auf dem Radar haben, wenn der Kurs bereits nah an den Hochs notiert – und genau dort werden Setups oft gefährlich, aber auch lehrreich. Das Muster ist bekannt: oben steigt die Aufmerksamkeit, unten entstehen die sauberen Chancen. Aus meiner Perspektive lohnt es sich deshalb, die aktuelle Lage nicht als „Hype oder Crash“ zu lesen, sondern als Frage nach Marktmechanik: Wer muss hier noch kaufen, wer will hier aussteigen – und wo wird Liquidität wirklich verfügbar?
Vorherige Analyse: https://pepperstone.com/de-de/analysen/asml-earnings-crash-setup-laeuft-an/
Die frühere Situation war ein klassischer Blueprint: Nach einem Earnings-Schock und kurzfristiger Schwäche blieb der Aufwärtstrend intakt, während die Aktie tief genug verortet war, um wieder attraktiv zu werden. Der Bereich um 610 EUR (mit einem kurzen Untertauchen Richtung 590 EUR) war genau die Art Korrekturzone, in der Risiko und Potenzial wieder passen. Das Ergebnis war anschließend ein großer Impuls – nicht trotz der Schwäche, sondern wegen der günstigen Verortung im Trend. Meiner Meinung nach ist das der wichtigste Vergleich: Nicht das Drama zählt, sondern die Lage im Trend.
Wenn ein Titel nahe an Hochs läuft und Analysten/Medien auf „Ausbruch“ setzen, entsteht häufig das, was große Adressen brauchen: Exit-Liquidität. Große Positionen werden nicht „still“ im Nichts abgebaut, sondern bevorzugt dort, wo Nachfrage entsteht – also in scheinbar offensichtlichen Breakout-Situationen. Genau deshalb ist die aktuelle Verortung heikel: Der Kurs wirkt stark, aber „teuer“ im Kontext, und ein prozyklischer Einstieg kann schnell zum Gegenwind-Trade werden, wenn Akzeptanz oberhalb der Zone fehlt.
Ein Counter-Trade gegen einen intakten Impuls ist grundsätzlich gefährlich, wenn er nur auf „Überdehnung“ basiert. Der einzige saubere Grund, so etwas überhaupt in Betracht zu ziehen, ist ein klares Trapped-Buyers-Ereignis: Käufer werden in einen Ausbruch gelockt, dann wird die Bewegung sofort zurückgedreht, und der Markt entzieht dem Breakout die Grundlage. Das ist nicht „Shorten, weil es hoch ist“, sondern Shorten, weil Marktteilnehmer sichtbar auf der falschen Seite gefangen sind – und genau das muss man abwarten.
Der Gameplan ist damit prozessgetrieben. Zuerst braucht es den kurzfristigen Ausbruch über eine naheliegende Struktur (z. B. über eine kurzfristige Formation oder die Steigungs-/Neigungslinie). Danach muss der Markt schnell wieder zurückfallen – idealerweise als kleiner Stop-Run nach oben mit sofortiger Rückkehr. Anschließend bildet sich eine Zwischenkorrektur mit einem klaren Pivot/Tief. Erst wenn dieses Zwischentief gebrochen wird, entsteht das Setup, weil dann die Ausbruchskäufer unter Druck geraten und Stops den Move nach unten beschleunigen können. Aus meiner Perspektive ist genau diese Sequenz die Eintrittskarte: Ohne sie bleibt ein Counter-Trade reine Vermutung.
Wenn Trapped Buyers sauber bestätigt sind, ist das CRV häufig attraktiv: Stopp eng oberhalb des Fehlsignals, Potenzial über die Entladung der fehlpositionierten Käufer. Gleichzeitig gilt: Vor dem Start muss erst jemand anderes ausgestoppt werden – das ist die eigentliche Energiequelle. Wer zu früh shortet, stellt sich vor diesen Mechanismus und wird oft selbst zur Liquidität. Genau deshalb ist Geduld hier kein Stilmittel, sondern Risikoregel.
ASML bleibt grundsätzlich ein Trendtitel, aber am Hoch wird die Mikrostruktur entscheidend. Long-Setups entstehen typischerweise in tiefen Korrekturen (wie damals um 610/590 EUR), während am Hoch ein Counter-Trade nur dann Sinn ergibt, wenn ein sauberer Trapped-Buyers-Mechanismus sichtbar wird. Für mich ist das der saubere Rahmen: Kein blindes Gegen-den-Trend-Handeln, sondern ein regelbasiertes Setup, das nur aktiviert wird, wenn der Markt zuerst andere in Schieflage bringt.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
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