Bei Avis (Avis Budget Group) sieht man in Reinform, was passiert, wenn Marktstruktur wichtiger wird als Fundamentaldaten. Eine unterdurchschnittliche Mietwagenaktie kann in wenigen Tagen zur Rakete werden, wenn der handelbare Bestand knapp ist und gleichzeitig extrem viele Marktteilnehmer auf fallende Kurse wetten. Aus meiner Perspektive ist das kein „Hype“, sondern eine Mechanik, die sich gnadenlos durchsetzt, sobald sie einmal gezündet ist.

Der Kern der Story ist die Kombination aus konzentriertem Aktienbesitz und einer ungewöhnlich hohen Short-Positionierung. Wenn ein großer Teil der Aktien bei wenigen Adressen gebunden ist (z. B. Management und Großinvestoren) und gleichzeitig ein sehr hoher Anteil des frei handelbaren Bestands leerverkauft ist, wird der Markt fragil. In deinem Beispiel standen über 86 % des Free Float auf der Short-Seite – also fast alles, was überhaupt noch handelbar war, war bereits „gegen die Aktie“ positioniert. Genau dort kippt das Gleichgewicht.