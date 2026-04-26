Bei Avis (Avis Budget Group) sieht man in Reinform, was passiert, wenn Marktstruktur wichtiger wird als Fundamentaldaten. Eine unterdurchschnittliche Mietwagenaktie kann in wenigen Tagen zur Rakete werden, wenn der handelbare Bestand knapp ist und gleichzeitig extrem viele Marktteilnehmer auf fallende Kurse wetten. Aus meiner Perspektive ist das kein „Hype“, sondern eine Mechanik, die sich gnadenlos durchsetzt, sobald sie einmal gezündet ist.
Der Kern der Story ist die Kombination aus konzentriertem Aktienbesitz und einer ungewöhnlich hohen Short-Positionierung. Wenn ein großer Teil der Aktien bei wenigen Adressen gebunden ist (z. B. Management und Großinvestoren) und gleichzeitig ein sehr hoher Anteil des frei handelbaren Bestands leerverkauft ist, wird der Markt fragil. In deinem Beispiel standen über 86 % des Free Float auf der Short-Seite – also fast alles, was überhaupt noch handelbar war, war bereits „gegen die Aktie“ positioniert. Genau dort kippt das Gleichgewicht.
Short Seller leihen sich Aktien, verkaufen sie und wollen später günstiger zurückkaufen. Steigt der Kurs jedoch stark, wird diese Wette zur Falle: Verlustbegrenzung erzwingt Rückkäufe – und zwar nicht irgendwann, sondern dann, wenn es am wehesten wird. Entscheidend ist: Diese Rückkäufe treffen auf einen Markt, in dem das Angebot ohnehin knapp ist. Meiner Meinung nach ist das der Moment, in dem aus „normaler Volatilität“ eine Kettenreaktion wird.
Wenn der Kurs anspringt, müssen Shorts eindecken, dadurch steigt der Kurs weiter, dadurch geraten weitere Shorts in Stress – ein selbstverstärkender Prozess. Dazu kommt oft Momentum-Kapital, das den Chart sieht und aufspringen will, sowie Optionsdynamik (Hedging), die zusätzlichen Kaufdruck erzeugen kann. In Summe wird daraus ein „Zwangsmotor“, der den Preis treibt, obwohl das Unternehmen selbst nichts geliefert hat, was eine solche Neubewertung rechtfertigt. In so einem Umfeld zählt kurzfristig nicht „fair“, sondern nur „wer muss kaufen“.
Die Zahlen sind genau deshalb so absurd: von grob ~100 USD auf ~850 USD in kurzer Zeit – eine Explosion von mehreren hundert Prozent. Aber ein Short Squeeze ist kein Perpetuum mobile. Der Treibstoff sind erzwungene Rückkäufe, und sobald genug Shorts geschlossen sind, lässt dieser Zwang nach. Dann kippt das Kräfteverhältnis oft abrupt, weil oberhalb der „Squeeze-Zone“ kaum noch natürliche Käufer übrig bleiben, die bereit sind, bei 500/600/700 USD zu kaufen.
Nach dem Peak kommt häufig die zweite Herde – nur in die andere Richtung. Wenn das Momentum abreißt, wird aus „Kaufen aus Angst, etwas zu verpassen“ sehr schnell „Verkaufen aus Angst, alles zu verlieren“. In deinem Beispiel crashte der Kurs von ~850 USD auf ~200 USD – knapp -80 % in sehr kurzer Zeit. Genau hier zeigt sich der harte Teil: In Extremszenarien greifen viele klassische Tools (Bewertung, Indikatoren, selbst „saubere“ Volumenmodelle) nur noch eingeschränkt, weil der Markt nicht mehr über Preisfindung läuft, sondern über Zwang und Liquidität.
Das ist weniger ein klassisches Setup als ein Lehrstück darüber, wie Märkte unter Stress funktionieren. Wer in solchen Phasen tradet, braucht ein klares Regelwerk: Positionsgröße klein halten, Stop-Loss respektieren und akzeptieren, dass Märkte länger irrational bleiben können, als man selbst liquide ist. Aus meiner Perspektive liegt der Nutzen dieses Beispiels darin, den Unterschied zu verstehen zwischen „Hysterie“ und „erzwungener Marktmechanik“ – und daraus die richtigen Konsequenzen für Risiko und Timing zu ziehen.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.