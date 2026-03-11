Siemens zeigt im Wochenchart ein Muster, das institutionell oft dankbar ist: ein klarer Aufwärtstrend, impulsive Strecken nach oben und dazwischen Korrekturen, die nicht zufällig enden, sondern in wiederkehrenden Akzeptanzzonen. Die logarithmische Betrachtung hilft dabei, die Dynamik unverzerrt zu lesen, gerade wenn Trends über lange Zeiträume laufen. Aus meiner Perspektive wird es bei solchen Titeln immer dann spannend, wenn der Markt nicht „stark aussieht“, sondern wenn er in eine tiefere Korrektur hineinläuft und damit wieder eine günstige Verortung im Trend herstellt.

Ein sauberer Ansatz ist, jeden Impuls separat zu betrachten und daraus ein eigenes Volumenprofil abzuleiten. Genau dort entstehen die Value Areas, die den „fairen Preisbereich“ des jeweiligen Impulses beschreiben. Diese hellblauen Zonen sind keine Deko, sondern eine Landkarte: Wenn Siemens in der Vergangenheit in diese Bereiche zurückgetaucht ist, wurden dort häufig die nächsten Impulse vorbereitet. Der entscheidende Punkt ist dabei nicht, eine Linie zu treffen, sondern zu verstehen, wo der Markt historisch bereit war, Volumen zu akzeptieren und Risiko neu zu verteilen.