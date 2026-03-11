Siemens zeigt im Wochenchart ein Muster, das institutionell oft dankbar ist: ein klarer Aufwärtstrend, impulsive Strecken nach oben und dazwischen Korrekturen, die nicht zufällig enden, sondern in wiederkehrenden Akzeptanzzonen. Die logarithmische Betrachtung hilft dabei, die Dynamik unverzerrt zu lesen, gerade wenn Trends über lange Zeiträume laufen. Aus meiner Perspektive wird es bei solchen Titeln immer dann spannend, wenn der Markt nicht „stark aussieht“, sondern wenn er in eine tiefere Korrektur hineinläuft und damit wieder eine günstige Verortung im Trend herstellt.
Ein sauberer Ansatz ist, jeden Impuls separat zu betrachten und daraus ein eigenes Volumenprofil abzuleiten. Genau dort entstehen die Value Areas, die den „fairen Preisbereich“ des jeweiligen Impulses beschreiben. Diese hellblauen Zonen sind keine Deko, sondern eine Landkarte: Wenn Siemens in der Vergangenheit in diese Bereiche zurückgetaucht ist, wurden dort häufig die nächsten Impulse vorbereitet. Der entscheidende Punkt ist dabei nicht, eine Linie zu treffen, sondern zu verstehen, wo der Markt historisch bereit war, Volumen zu akzeptieren und Risiko neu zu verteilen.
Der Ausbruch über die Value Area High 2025 war das klassische Rezept für ein Trapped-Buyers-Phänomen: Kurs steigt außerhalb des fairen Preisbereichs, Käufer springen auf, und anschließend wird diese Nachfrage absorbiert. In einem überdehnten Trendkanal ist das wenig überraschend, weil der Markt dort oft „zu teuer“ ist, um noch gute Einstiege zu liefern. Meiner Meinung nach ist das einer der häufigsten Fehler: Der Breakout wirkt stark, ist aber strukturell ungünstig, weil er außerhalb der Value stattfindet und damit ein perfekter Ort für professionelle Gegenpositionierung wird.
Viel spannender als der Ausbruch ist der Rücklauf an die Unterkante. Die Value Area Low 2025 im Bereich 206–208 EUR wird zur ersten harten Referenz, weil sie den fairen Bereich des Vorjahres markiert. Solche Zonen fungieren häufig als „Teststation“: Hält der Markt dort an, stabilisiert, und baut Akzeptanz auf – oder rutscht er durch und sucht den nächsttieferen Bereich? Genau hier trennt sich eine normale Korrektur von einer tieferen Rotation, und genau hier wird das Setup für Trendfolger wieder „handelbar“.
Zusätzlich kommt die Value Area Low des Impulses ins Spiel – also nicht aus einer fixen Zeitspanne, sondern aus der konkreten impulsiven Trendstrecke. Dadurch entsteht ein breiteres, aber sehr relevantes Band, das man im Blick behalten sollte: 208 bis 190 EUR. Solche Cluster sind selten „tickgenau“, aber sie liefern den Vorteil, dass mehrere unabhängige Referenzen in einem Bereich zusammenlaufen. Aus meiner Perspektive ist das genau die Zone, in der sich historische Chancen ergeben können, weil der Markt hier wieder eine günstige Verortung im Trend bekommt – vorausgesetzt, die Reaktion stimmt.
Die entscheidende Disziplin bleibt die Reihenfolge: Level definieren, dann Reaktion lesen, erst danach handeln. Ein Rücklauf in die Zone ist noch kein Signal – spannend wird es erst, wenn sich Absorption zeigt, Abwärtsdynamik nachlässt und der Markt wieder beginnt, höhere Tiefs zu bilden. Gerade in tiefen Korrekturen ist die Verlockung groß, den „günstigen Preis“ zu kaufen, doch professionell wird es erst mit Bestätigung. So ordne ich das aktuell ein: Die Zone ist der Kontext, der Entry entsteht erst, wenn Siemens dort Stärke zeigt.
Siemens steht damit an einer interessanten Schwelle: Der überdehnte Ausflug über VAH 2025 wurde absorbiert, und der Markt nähert sich Bereichen, in denen Korrekturen im Trend historisch oft enden. Entscheidend sind jetzt 206–208 EUR als Vorjahres-VAL und der Cluster 208–190 EUR aus der Impuls-Value. Meiner Meinung nach ist das eine der besseren Konstellationen, weil sie nicht auf Story oder Zufall setzt, sondern auf Struktur: tiefe Korrektur in intaktem Trend, klare Zonen, und eine saubere Bedingung – Bestätigung vor Einstieg.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Die Inhalte unserer Webseite und unserer Kommunikation sind nicht als Finanzberatung, Anlageberatung oder andere verlässliche Beratung gedacht und dürfen auch nicht als solche betrachtet werden. Keine auf der Website wiedergegebene Meinung stellt eine Empfehlung seitens Pepperstone oder seitens des Autors dar, nach der eine bestimmte Anlage, Transaktion oder Anlagestrategie oder ein bestimmtes Wertpapier für eine bestimmte Person geeignet wäre.
Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste, welche Sie entweder direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung, die Sie auf Grundlage einer auf dieser Webseite enthaltenen Informationen getroffen haben, erleiden. Diese Website kann Graphiken enthalten, die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments und/oder Schätzungen und Prognosen abbilden. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu.