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Oracle ist ein Lehrstück dafür, warum die besten Setups selten dort entstehen, wo Schlagzeilen am lautesten sind. Wenn eine Aktie am Hoch „explosiv“ wirkt, steigt die Medienaufmerksamkeit – und genau dann ist das Chancen-Risiko-Profil häufig am schwächsten. Interessant wird es dagegen in der tiefen Korrektur eines intakten Trends, wenn Aufmerksamkeit abnimmt und der Markt wieder in faire Bereiche zurückläuft. Aus meiner Perspektive ist das der eigentliche KI-Blueprint: nicht prozyklisch am Ausbruch hinterher, sondern antizyklisch dort arbeiten, wo der Trend wieder günstig verortet ist.

Das Setup war klar definiert: Oracle tief in der Korrektur, nahe einer Zone, in der Swing-Setups strukturell Sinn ergeben. Rund 150 USD war der Bereich, in dem das Chancen-Risiko-Verhältnis wieder „sauber“ wurde – genau die Situation, in der vor dem Impuls oft die Korrektur steht. Der Vorteil liegt dabei nicht im Erraten des Tiefs, sondern in der Logik: Trend intakt, Verortung günstig, und damit entsteht ein Setup, das nicht auf Story, sondern auf Marktmechanik basiert.