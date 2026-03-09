Private Credit wächst, weil sich die Kreditvergabe still verschiebt: Ein Teil der Unternehmensfinanzierung wandert aus klassischen Banken in private Märkte. Apollo kann diese Entwicklung skalieren, weil Kapital gebündelt, Finanzierungen strukturiert und die Lücke geschlossen wird, die Banken zunehmend offen lassen. Genau dieser Fundamentalkontext ist für den Chart nicht „Deko“, sondern Rückenwind: Wenn ein struktureller Kapitalstrom in ein Segment läuft, werden Korrekturen in starken Trends oft zu Chancenfenstern – vorausgesetzt, die Preiszonen passen.

Ausgehend vom Tief um September 2022 hat Apollo eine beeindruckende Trendstrecke gezeigt: von knapp 45 USD bis rund 189 USD, in Summe etwa +318 %. Solche Bewegungen enden selten „einfach“, sie werden konsolidiert – und genau das passiert jetzt. Wichtig ist dabei die Einordnung: Eine Korrektur nach einem Mehrjahresimpuls ist zunächst normal, solange die Struktur nicht bricht. Der entscheidende Punkt ist, wo diese Konsolidierung stattfindet: an zufälligen Linien – oder an Zonen, die institutionell tatsächlich Gewicht haben.