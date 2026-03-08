Oracle ist längst mehr als „nur Datenbank“: Cloud-Infrastruktur, Unternehmenssoftware und KI-nahe Rechenleistung machen den Titel strukturell relevanter, als viele ihn wahrnehmen. Im Geschäftsjahr 2025 lagen die Erlöse bei 57,4 Mrd. USD, während Cloud-Services & Lizenzen sowie Lizenz-Support zusammen bei rund 44 Mrd. USD standen – das erklärt, warum der Markt Oracle phasenweise wie einen Growth-Titel gehandelt hat. Genau dieser Mix aus profitablem Kerngeschäft und Cloud-Story ist die Grundlage, auf der sich Chart-Setups überhaupt erst „lohnen“.
Der Impuls ab April 2025 war außergewöhnlich: Von rund 119 USD bis in den Bereich um 345 USD – eine Bewegung, die in wenigen Monaten so steil war, dass sie zwangsläufig eine Mean-Reversion nach sich zieht. Solche Übertreibungen sind nicht „gut“ oder „schlecht“, sie sind vor allem ein Hinweis auf Überdehnung, Momentum-Positionierung und spätere Rückkehr in fairere Preisbereiche. Dass der Markt diesen Überschuss inzwischen abbaut, ist aus meiner Perspektive kein Makro-Drama, sondern der normale Preis dafür, dass zuvor zu viel Strecke zu schnell gelaufen wurde.
Mit Kursen um 150–160 USD wirkt Oracle im Vergleich zum Hoch deutlich „abgekühlt“ – und genau das schafft wieder Struktur. Wichtig ist dabei nicht das Etikett „günstig“, sondern die Frage, wo der Markt wieder bereit ist, Volumen zu akzeptieren. Nach solchen Impulsen entstehen Chancen selten im freien Fall, sondern dort, wo sich Zonen überlappen und Reaktionen sichtbar werden. Meiner Meinung nach ist das jetzt die entscheidende Phase: Nicht der nächste große Breakout steht im Vordergrund, sondern die saubere Definition der Bereiche, in denen Risiko wieder kontrollierbar wird.
Auf der Unterseite liegt ein technisch sauberer Cluster: Ein möglicher Durchstich unter die Value Area Low 2025 (genannt wird ein Bereich um 132 USD) und darunter die Value Area High 2023 bei rund 123 USD. Diese Kombination ist relevant, weil sie mehrere „faire“ Preisdefinitionen aus unterschiedlichen Perioden zusammenführt. Solche Clusterbereiche sind häufig die Zonen, in denen institutionelle Käufer testen, ob der Markt überreagiert hat – entscheidend ist dabei nicht das Level an sich, sondern die Reaktion: Absorption, Stabilisierung, Rückeroberung.
Das erste Play ist ein klassischer Liquidity-Run auf der Unterseite: Der Markt handelt kurz und zügig unter die VAL 2025 (Stop-Run), sammelt Liquidität ein und zeigt anschließend Absorption. Erst dann wird die Schwäche handelbar – nicht beim ersten Tick darunter. Der Vorteil dieses Szenarios liegt im klaren Risiko-Rahmen: Wenn der Stop-Run scheitert, ist das zügig sichtbar; wenn er absorbiert wird, kann der Rücklauf in Richtung fairer Bereiche dynamisch ausfallen. Aus meiner Perspektive ist genau diese Reihenfolge der Unterschied zwischen Setup und Hoffnung.
Alternativ kommt es gar nicht zum Stop-Run, sondern Oracle erholt sich direkt: Ein Breakout über die Value Area High Februar (rund 162 USD) und anschließend ein Pullback zurück an diese Zone. Dann wird aus einem ehemaligen Widerstand ein potenzielles Unterstützungsniveau – vorausgesetzt, der Markt akzeptiert den Bereich und fällt nicht sofort wieder darunter. Besonders hilfreich ist hier der TPO (Time Price Opportunity)-Blick: Wenn der Markt in der Spanne zwischen VAH/VAL des Monats oszilliert, ist der Ausbruch plus Pullback oft der sauberere Einstieg als ein „blindes Nachkaufen“ mitten in der Rotation.
Oracle liefert aktuell eine selten angenehme Situation: Nach der Übertreibung ist die Aktie wieder in einem Bereich, in dem man Szenarien objektiv strukturieren kann. Entweder der Markt holt Liquidität unter VAL 2025 ab und zeigt Absorption im Cluster Richtung 123 USD, oder er setzt die Erholung fort, etabliert 162 USD als neuen Referenzpunkt und eröffnet damit einen technisch sauberen Pullback-Trade. Für mich bleibt entscheidend: Nicht die Richtung raten, sondern den Markt arbeiten lassen – und erst bei Bestätigung die Hand ausstrecken.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
