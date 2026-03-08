Oracle ist längst mehr als „nur Datenbank“: Cloud-Infrastruktur, Unternehmenssoftware und KI-nahe Rechenleistung machen den Titel strukturell relevanter, als viele ihn wahrnehmen. Im Geschäftsjahr 2025 lagen die Erlöse bei 57,4 Mrd. USD, während Cloud-Services & Lizenzen sowie Lizenz-Support zusammen bei rund 44 Mrd. USD standen – das erklärt, warum der Markt Oracle phasenweise wie einen Growth-Titel gehandelt hat. Genau dieser Mix aus profitablem Kerngeschäft und Cloud-Story ist die Grundlage, auf der sich Chart-Setups überhaupt erst „lohnen“.

Der Impuls ab April 2025 war außergewöhnlich: Von rund 119 USD bis in den Bereich um 345 USD – eine Bewegung, die in wenigen Monaten so steil war, dass sie zwangsläufig eine Mean-Reversion nach sich zieht. Solche Übertreibungen sind nicht „gut“ oder „schlecht“, sie sind vor allem ein Hinweis auf Überdehnung, Momentum-Positionierung und spätere Rückkehr in fairere Preisbereiche. Dass der Markt diesen Überschuss inzwischen abbaut, ist aus meiner Perspektive kein Makro-Drama, sondern der normale Preis dafür, dass zuvor zu viel Strecke zu schnell gelaufen wurde.