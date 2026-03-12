DAX Aktuell und Prognose: Der DAX hat planbar an der zweiten Widerstandsmarke bei rund 24.095 Punkten reagiert und konnte davon intraday um über 340 Punkte abprallen. Damit ist die Zone in dieser Session klar „abgearbeitet“ und bestätigt zugleich, wie sauber der Markt aktuell auf definierte Widerstände reagiert. Für einen weiteren Short fehlt mir heute allerdings die Location: Der DAX müsste erst deutlich höher ansteigen, damit ein neues Chancen-Risiko-Fenster entsteht, statt dass man im Mittelbereich hinterher handelt.

Ich bin für neue Shorts deshalb erst ab 24.290 Punkten bereit, Positionen aufzubauen – das ist die Value-Area-High der Vorwoche und gleichzeitig die aktuelle Value-Area-High März, also ein belastbares Oberseiten-Cluster. Alternativ kommt etwas darüber die Tages-EMA20 ins Spiel, bei rund 24.450 Punkten. Diese Zone ist nur knapp 150 Punkte höher, würde aber das CRV noch einmal verbessern, weil der Markt dann „oberseitiger“ verortet ist und die Reaktionslogik statistisch sauberer wird.

Auf der Long-Seite hat der Markt zu Wochenbeginn die 22.960 bereits abgearbeitet; darunter wäre ich nur noch an 22.711 Punkten bereit, erneut zu handeln. Damit wird die Asymmetrie für heute sehr klar: Für Shortpositionen müsste der DAX aus dem Stand erst rund 570 Punkte steigen, für einen erneuten Long bräuchte es etwa 980 Punkte Abverkauf. Entsprechend gehe ich realistisch nicht davon aus, dass heute noch sinnvolle Handelsaktivität entsteht – es sei denn, der Markt liefert überraschend genau diese extremen Bewegungen. Bis dahin bleibt für mich Disziplin die beste Position.