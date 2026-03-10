Bei Volkswagen kommt die Frage nach dem Trendwechsel immer wieder – und genau deshalb lohnt eine nüchterne Trennung zwischen „Rebound“ und „Wende“. Im Monatschart wirkt die Aktie weiterhin strukturell schwach, und das ist der entscheidende Kontext: Solange der Markt keine belastbaren Langfrist-Signale liefert, sind kurze Erholungen meist nur Zwischenspiele. Aus meiner Perspektive ist das der Punkt, an dem Disziplin wichtiger wird als Meinung, weil man sonst gegen die dominante Struktur handelt.
Auf den ersten Blick sieht VW über den Umsatz noch solide aus, doch die eigentliche Aussage steckt eine Ebene tiefer: Das operative Ergebnis vor Steuern ist auf 8,9 Mrd. zurückgefallen, der Nettogewinn liegt rund 44 % niedriger. VW bleibt ein Schwergewicht – nur reicht Größe allein nicht, wenn die Marge dünner wird und am Ende weniger hängen bleibt. Meiner Meinung nach ist genau diese Erosion der Ertragsqualität das Fundament, das den Chart „klebrig“ macht: Es fehlt der Rückenwind, der aus einer normalen Korrektur wieder einen Trendimpuls formen kann.
Wer einen Turnaround handeln will, braucht einen Filter, der stärker ist als Tagesrauschen. Hier bietet sich die Arbeit mit EMA 10 und EMA 20 auf Monatsbasis an, weil sie grob den 1-Jahres- und 2-Jahres-Durchschnitt der Kurse abbilden. Solange beide Durchschnitte bärisch ausgerichtet sind, bleibt die Grundannahme: Druck dominiert, und jede Gegenbewegung steht unter dem Verdacht, nur Exit-Liquidität zu liefern. Das ist kein „Pessimismus“, sondern ein objektiver Rahmen, der viele teure Frühkäufe verhindert.
Die Parallele zu Porsche und das PayPal-Beispiel zeigen denselben Mechanismus in unterschiedlichen Branchen: Solange die 1-/2-Jahres-Durchschnitte eng bleiben, fallen und nicht sichtbar auffächern, bleibt jede Erholung fragil. Gerade PayPal ist eine gute Erinnerung daran, dass selbst frühere Marktführer in langen Abwärtstrends „trügerische“ Zwischenrallyes liefern können, ohne dass daraus eine echte Wende wird. Entscheidend ist das sichtbare Band: Erst wenn zwischen den Durchschnitten Raum entsteht und die Ausrichtung dreht, verschiebt sich der Wahrscheinlichkeitsraum zugunsten eines nachhaltigen Turnarounds.
Eine klare Schwelle liegt bei 115 Euro: Erst oberhalb dieses Bereichs würde das Bild spürbar konstruktiver, weil der Markt dann beginnt, zentrale Widerstände zurückzuerobern. Wichtig ist dabei der Gedanke, dass man einen Trendwechsel nicht am Tief „besitzen“ muss. Selbst wenn der Markt dreht, ist es nicht zu spät – im Gegenteil: Erst wenn die Durchschnitte nachziehen, entsteht häufig der planbarste Einstieg über den Rücklauf. Aus meiner Perspektive ist das die sauberste Logik: Erst Struktur, dann Rücklauf, dann Impuls – nicht umgekehrt.
Turnarounds wirken im Rückblick oft simpel, folgen aber fast immer derselben Sequenz. Bei Titeln wie Fresenius oder RWE war der erste Schritt ein klarer Strukturbruch – etwa das nachhaltige Überwinden eines wichtigen Vorjahreshochs. Danach drehen die gleitenden Durchschnitte, fächern auf, und erst dann entsteht ein Umfeld, in dem Rückläufe wieder gekauft werden. Der entscheidende Punkt ist: Nicht der erste Anstieg macht die Trendwende, sondern das Nachziehen der Langfriststruktur, das aus einem Rebound einen neuen Trend macht.
Volkswagen liefert aktuell weder fundamental noch technisch das Bild einer belastbaren Wende: sinkende Ertragsqualität, fallende Langfrist-Durchschnitte und keine klare Trendstruktur im Monatschart. Der Gameplan ist damit eindeutig: Nicht auf kurzfristige Böden spekulieren, sondern auf das Drehen und Auffächern von EMA 10/20 (Monat) warten – und erst dann die Rückläufe in den neuen Impuls handeln. So ordne ich das aktuell ein: Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, bleibt VW ein Abwärtstrend-Setup – nicht, weil es „muss“, sondern weil der Markt es so zeigt.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
