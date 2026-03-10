Bei Volkswagen kommt die Frage nach dem Trendwechsel immer wieder – und genau deshalb lohnt eine nüchterne Trennung zwischen „Rebound“ und „Wende“. Im Monatschart wirkt die Aktie weiterhin strukturell schwach, und das ist der entscheidende Kontext: Solange der Markt keine belastbaren Langfrist-Signale liefert, sind kurze Erholungen meist nur Zwischenspiele. Aus meiner Perspektive ist das der Punkt, an dem Disziplin wichtiger wird als Meinung, weil man sonst gegen die dominante Struktur handelt.

Auf den ersten Blick sieht VW über den Umsatz noch solide aus, doch die eigentliche Aussage steckt eine Ebene tiefer: Das operative Ergebnis vor Steuern ist auf 8,9 Mrd. zurückgefallen, der Nettogewinn liegt rund 44 % niedriger. VW bleibt ein Schwergewicht – nur reicht Größe allein nicht, wenn die Marge dünner wird und am Ende weniger hängen bleibt. Meiner Meinung nach ist genau diese Erosion der Ertragsqualität das Fundament, das den Chart „klebrig“ macht: Es fehlt der Rückenwind, der aus einer normalen Korrektur wieder einen Trendimpuls formen kann.