Vorherige Analyse: https://pepperstone.com/de-de/analysen/rheinmetall-zwischen-range-und-fehlsignalen-warum-ausbrueche-aktuell-so-oft-scheitern/
Wer sich auf offensichtliche Ausbruchsformationen im Tageschart verlässt, wird in solchen Marktregimen regelmäßig auf dem falschen Fuß erwischt, weil Breakouts beidseitig sofort wieder eingefangen werden. Aus meiner Perspektive ist das kein Chaos, sondern ein klarer Hinweis: Der Markt arbeitet um Akzeptanzzonen herum, nicht um Pattern-Namen. Genau dort beginnt sauberes Trading – mit Struktur statt Hoffnung.
In einer gleichverteilten Handelsphase werden viele Ausbrüche zu Fehlsignalen, weil Liquidität gezielt dort abgeholt wird, wo Retail-Logik am offensichtlichsten ist. Der Effekt ist immer derselbe: Ausbruch, Euphorie, schnelle Umkehr – und das Gefühl, der Markt mache „das Gegenteil“. Technisch ist das meist eine Mean-Reversion-Umgebung, in der der Markt außerhalb der Value schnell wieder zurückgezogen wird. Wer hier stumpf breakoutet, handelt gegen das Profil, nicht mit ihm.
Der robuste Ausgangspunkt ist die Frage, wo professionelle Teilnehmer typischerweise exekutieren – und das führt direkt zu objektiven, fairen Preisbereichen. Über Volumenprofil und TPO lässt sich in solchen Phasen häufig ein relativ „gleichmäßig“ verteiltes Profil erkennen, in dem Value Area High und Value Area Low wiederholt als Reaktionskanten dienen. In dieser Logik wird antizyklisch gearbeitet: nicht, weil man „gegen den Trend“ sein will, sondern weil der Markt an den Value-Grenzen regelmäßig Akzeptanz testet und anschließend wieder in die Mitte rotiert.
Konsequentes Trading beginnt dann mit Selektion: Handeln nur dort, wo Zonen volumengewichtet und damit belastbar sind. Eine Anchored VWAP – hier vom letzten Hoch geankert – liefert genau so einen Rahmen, der sich mit der Value Area überlagern kann.
Wichtig ist dabei die Reihenfolge: Das Level ist zunächst nur der Kontext, sinngemäß „die Situation vor dem Strafraum“. Der Trade entsteht erst, wenn der Markt am Level zeigt, dass er die Zone respektiert – und das heißt: Reaktion statt Vorwegnahme.
Ob ein Widerstand oder eine Unterstützung wirkt, zeigt am Ende der Preis selbst – vorausgesetzt, man liest ihn korrekt. Hier kommen Price Action und – wenn verfügbar – Footprint/Absorption ins Spiel: Ein Fehlausbruch in einer gewichteten Zone ist häufig das bessere Signal als ein „sauberer“ Breakout. Das operative Ziel ist, Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß zu erwischen, weil genau dort Liquidität entsteht und der Markt am leichtesten dreht. Meiner Meinung nach ist das der zentrale Unterschied zwischen „Pattern gucken“ und „Mechanik handeln“.
Der konkrete Hebel liegt in der Falle: Ein Ausbruch über eine Zone lockt Käufer hinein, dreht dann aber um – und genau diese Trapped Buyers liefern den strukturellen Vorteil. Wenn der Markt kippt, einen Pullback liefert und anschließend nach unten beschleunigt, entsteht ein Setup mit klar definiertem Risiko: enges Risiko oberhalb des Fehlsignals, deutlich mehr Raum auf der Unterseite. So ordne ich das ein: Der beste Trade ist oft nicht der Ausbruch, sondern der Moment, in dem der Ausbruch als Fehler entlarvt wird.
Rheinmetall ist in diesem Rahmen kein „Wahnsinnsmarkt“, sondern ein Markt, der klare Regeln belohnt: erst den Kontext über Value Areas und Anchored VWAP definieren, dann Bestätigung über Fehlsignale/Price Action abwarten, anschließend Risiko sauber begrenzen. Wer diese Reihenfolge einhält, handelt nicht mehr gegen das Profil, sondern nutzt es. Aus meiner Perspektive ist genau das die duplizierbare Logik hinter profitablen Trades: Weniger Formations-Faith, mehr institutionelle Zonenarbeit – und der Entry kommt erst, wenn der Markt selbst die Tür öffnet.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
