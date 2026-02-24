Vorherige Analyse: https://pepperstone.com/de-de/analysen/rheinmetall-zwischen-range-und-fehlsignalen-warum-ausbrueche-aktuell-so-oft-scheitern/

Wer sich auf offensichtliche Ausbruchsformationen im Tageschart verlässt, wird in solchen Marktregimen regelmäßig auf dem falschen Fuß erwischt, weil Breakouts beidseitig sofort wieder eingefangen werden. Aus meiner Perspektive ist das kein Chaos, sondern ein klarer Hinweis: Der Markt arbeitet um Akzeptanzzonen herum, nicht um Pattern-Namen. Genau dort beginnt sauberes Trading – mit Struktur statt Hoffnung.

In einer gleichverteilten Handelsphase werden viele Ausbrüche zu Fehlsignalen, weil Liquidität gezielt dort abgeholt wird, wo Retail-Logik am offensichtlichsten ist. Der Effekt ist immer derselbe: Ausbruch, Euphorie, schnelle Umkehr – und das Gefühl, der Markt mache „das Gegenteil“. Technisch ist das meist eine Mean-Reversion-Umgebung, in der der Markt außerhalb der Value schnell wieder zurückgezogen wird. Wer hier stumpf breakoutet, handelt gegen das Profil, nicht mit ihm.