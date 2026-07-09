Siehe auch: https://pepperstone.com/de-de/analysen/china-baut-deutschland-korrigiert-warum-der-druck-auf-vw-bmw-co-mehr-als-nur-charttechnik-ist/
Volkswagen steht erneut im Zentrum der deutschen Industriekrise. Berichte über einen möglichen massiven Sparkurs, gefährdete Werke und einen tiefgreifenden Umbau treffen auf eine Aktie, die ohnehin neue Tiefs markiert. Im Fokus stehen mögliche Einschnitte an Standorten wie Zwickau, Emden, Hannover und Neckarsulm. Das ist keine normale Kostendiskussion mehr, sondern ein potenziell historischer Umbau des größten europäischen Autobauers. Aus meiner Perspektive zeigt sich hier sehr klar: Der Aktienkurs fällt nicht zufällig, sondern spiegelt eine strukturelle Unsicherheit wider, die weit über kurzfristige Quartalszahlen hinausgeht.
Sollten Werke tatsächlich geschlossen oder stark zurückgefahren werden, wäre das nicht nur für Volkswagen selbst ein Einschnitt, sondern für den gesamten deutschen Industriestandort. Hinter VW stehen Zulieferer, Logistik, Maschinenbau, regionale Arbeitsmärkte und eine enorme wirtschaftliche Wertschöpfungskette. Genau deshalb ist die Frage so brisant, ob Deutschland langfristig Kern der Produktion bleibt oder stärker zu einem Entwicklungs-, Verwaltungs- und Steuerungsstandort wird. Für die Aktie bedeutet das: Der Markt bewertet nicht nur Einsparpotenzial, sondern auch die Gefahr, dass VW im globalen Wettbewerb strukturell an Gewicht verliert.
Charttechnisch bleibt das Bild auf dem Monatschart äußerst angespannt. Die eingezeichneten Jahres- und Zweijahresdurchschnitte zeigen weiterhin klar nach unten und bestätigen damit den übergeordneten Abwärtstrend. Solange diese langfristigen Durchschnittslinien fallen, bleibt jeder Versuch, den Boden zu erwischen, hochriskant. Meiner Meinung nach ist genau das der Punkt, den viele Anleger unterschätzen: Ein bekannter Name, eine scheinbar günstige Bewertung oder eine einzelne Unterstützungszone reichen nicht aus, wenn der übergeordnete Kapitalstrom weiterhin nach unten zeigt.
Schon bei Kursen um 140 € wurde häufig gefragt, ob dort nicht der Boden liegen könnte. Der weitere Verlauf zeigt, wie gefährlich solche Bodenfantasien in einem klaren Abwärtstrend sind. Wer dort gegen den Trend auf eine Erholung gesetzt hat, liegt inzwischen ungehebelt rund 45 % im Minus. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Hoffnung und Marktrealität: Solange großes Kapital verkauft, Kapital aus dem Titel abfließt und der Trend abwärts geneigt bleibt, ist ein vermeintlich günstiger Kurs noch kein attraktiver Einstieg. VW zeigt damit sehr deutlich, warum man fallende Langfristtrends nicht unterschätzen sollte.
Besonders kritisch ist der Bruch unter die Zone um 79 €. Dieses Niveau war über viele Jahre ein wichtiger Ankerbereich im Chart und hatte fast zwei Jahrzehnte strukturelle Bedeutung. Wenn ein Markt unter eine so lange relevante Zone fällt, ist das nicht nur ein kurzfristiger Kursrutsch, sondern ein Signal, dass alte Bewertungsanker nicht mehr zuverlässig halten. Unterhalb dieser Zone rücken langfristig deutlich tiefere Bereiche in den Fokus. Die historischen Tiefs im Bereich um 35 € wirken auf den ersten Blick extrem, aber in einem beschleunigten Abwärtstrend können solche Zonen schneller relevant werden, als es sich in ruhigen Marktphasen anfühlt.
Der operative Druck ist mindestens so wichtig wie der Chart. VW muss den Strukturwandel gegen starke chinesische Konkurrenz, schwächere Nachfrage, hohe Produktionskosten und schwierige Rahmenbedingungen in Deutschland bewältigen. Gleichzeitig braucht der Konzern kurzfristig Kostenkontrolle und langfristig eine überzeugende Antwort auf Elektromobilität, Software, Preisdruck und globale Produktionsverlagerung. So ordne ich das aktuell ein: Der Markt zweifelt nicht nur an einem Quartal oder einem Sparprogramm, sondern an der Geschwindigkeit, mit der VW seine industrielle Basis an eine neue Wettbewerbsordnung anpassen kann.
Volkswagen ist aktuell mehr als nur eine schwache Einzelaktie. Der Titel steht stellvertretend für die Frage, ob die deutsche Autoindustrie ihre alte Stärke im neuen globalen Wettbewerb verteidigen kann. Der mögliche Kahlschlag, der Bruch unter 79 €, die neuen Tiefs und der weiter fallende Langfristtrend sprechen eine klare Sprache. Natürlich wären stabile Werke, sichere Jobs und eine starke deutsche Industrie wünschenswert. Als Händler zählt aber die Marktrealität: Solange der Trend fällt, negative Nachrichten dominieren und keine nachhaltige Rückeroberung wichtiger Marken gelingt, bleibt VW charttechnisch und strukturell unter erheblichem Druck.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Ihr Dennis Gürtler.
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