Sowohl Hannover Rück als auch Münchener Rück konnten an den vorbereiteten Marken hervorragend reagieren. Gerade wenn ich Aktien auf dem Wochenchart aus der übergeordneten Situation heraus analysiere, ist der nächste Schritt immer der Blick auf den Stundenchart. Dort entscheidet sich, ob aus einer spannenden übergeordneten Verortung auch wirklich ein handelbarer Einstieg entsteht. Genau das war hier der Fall: Die Hannover Rück konnte aus der Korrektur heraus bereits mehr als 12 % zulegen, während die Münchener Rück mit knapp 18 % sogar noch etwas stärker reagierte. Nach solchen Bewegungen schadet es nicht, untergeordnet auch über erste Gewinnmitnahmen nachzudenken, selbst wenn die übergeordnete Struktur weiter interessant bleibt.

Sollten beide Aktien wider Erwarten noch einmal tiefer konsolidieren, bleiben die tieferen Unterstützungszonen aus den Charts weiterhin relevant. Für mich ist das zunächst ein gutes erstes Update zum Thema Handel aus der Korrektur. Besonders interessant ist dabei, dass beide Aktien zuletzt medial nicht besonders stark im Fokus standen. Genau dieses Muster sehe ich häufig: Aktien in intakten Trends, die gerade tief in einer Korrektur stehen, werden oft ignoriert, weil sie kurzfristig nicht spektakulär wirken. Dabei liegt genau dort häufig die eigentliche Chance – nicht im heißen Momentum, sondern in einem stabilen Trend, der gerade günstigere Preise anbietet.

Das ist für mich der Kern antizyklischer Denkweise im Impulshandel. Eine Korrektur ist nicht automatisch Schwäche, sondern kann die Vorbereitung auf den nächsten Impuls sein. Entscheidend ist, dass der übergeordnete Trend intakt bleibt und der Markt untergeordnet wieder Käufer zeigt. Genau deshalb möchte ich mich nicht nur auf medial heißgelaufene Titel stürzen, sondern gezielt nach Aktien suchen, die ruhig, stabil und sauber in eine attraktive Verortung zurücklaufen. Hannover Rück und Münchener Rück zeigen sehr gut, warum diese Vorgehensweise so wertvoll sein kann: Erst kommt die Korrektur, dann die Bestätigung – und erst daraus entsteht der eigentliche Vorteil.