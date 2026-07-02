Die Deutsche Telekom zeigt sehr gut, wie Privatanleger in starken Trends häufig auf die falsche Fährte gelockt werden. Ich hatte bereits vor rund zwei Monaten darauf hingewiesen, als die Aktie noch im Bereich von 28 bis 29 Euro notierte, dass ein dynamischer Rücklauf unter die letzten Tiefs durchaus wahrscheinlich ist. Genau dieses Muster ist jetzt eingetreten: Der Markt hat die Unterseite angelaufen, Liquidität unterhalb der offensichtlichen Tiefs abgeholt und damit die Korrektur deutlich tiefer ausgedehnt, bevor wieder ein neuer mittelfristiger Impuls entstehen kann. Aus meiner Sicht war es deshalb richtig, nicht die vermeintlich schöne bullische Flagge im Bereich um 31 Euro zu kaufen. Wer dort zu früh eingestiegen ist, wurde anschließend mit einer Korrektur von mehr als 25 % konfrontiert. Gerade gehebelt kann so etwas schnell unangenehm werden. Deshalb bleibt der wichtigste Punkt: In Trendmärkten sind Ausbrüche auf der Unterseite oft nicht automatisch bärisch, sondern können die notwendige Bereinigung sein, bevor der nächste Aufwärtsimpuls startet.

Aktuell hat die Telekom-Aktie eine sehr tiefe Korrektur vollzogen und wichtige Unterstützungen erreicht. Besonders relevant ist der angelaufene volumengewichtete Durchschnitt, dazu kommen die Value-Area-High des Jahres 2023, der Point of Control 2023/2024 sowie die Value-Area-Low des Jahres 2024. Selbst wenn die Aktie die Korrektur wider Erwarten noch etwas ausdehnt, ist für mich das Mindestmaß einer mittelfristigen Bereinigung inzwischen erreicht. Der übergeordnete Trend bleibt weiterhin konstruktiv: Seit dem Tief um 15 Euro im Jahr 2022 lief die Aktie bis in den Bereich um 35 bis 37 Euro, zeitweise also mit einem Anstieg von rund 148 %. Die aktuelle Korrektur von etwa 34 % wirkt vor diesem Hintergrund nicht ungewöhnlich, sondern wie eine normale Trendatmung nach einem starken mehrjährigen Impuls. Entscheidend ist jetzt, ob die Aktie aus dieser tiefen Verortung wieder Käufer findet und einen neuen Aufwärtsimpuls aufbauen kann.

Genau hier liegt die eigentliche Lehre aus dem Telekom-Chart. Wenn eine Formation zu offensichtlich bullish aussieht, funktioniert sie häufig nicht direkt. Der Markt nimmt vorher oft noch die letzten Tiefs heraus, erzeugt Unsicherheit, aktiviert Stops und sammelt Liquidität ein, bevor die eigentliche Trendrichtung wieder aufgenommen wird. Das war bei der Telekom bereits mehrfach zu beobachten und zeigt sich jetzt erneut. Ab etwa 24,50 Euro wurde die Aktie für mich wieder deutlich interessanter, wobei auch ein weiterer Rücklauf in Richtung 22 Euro oder sogar 20 Euro aus mittelfristiger Sicht nicht zwingend das bullische Gesamtbild zerstören würde. Wichtig ist, dass ich nicht den ersten optisch schönen Ausbruch kaufe, sondern auf die tiefere Verortung warte. Genau dadurch ließ sich die bisherige Korrektur vermeiden – und jetzt wird die Aktie wieder spannend, weil sie dort angekommen ist, wo aus einem Stop-Run ein neuer Impuls entstehen kann.