Die Märkte haben auf das Signal einer temporären Deeskalation im Nahost-Konflikt sofort reagiert – und zwar genau so, wie man es in einer „Headline-driven“ Umgebung erwartet: Risiko rauf, Absicherung runter, Ölpreis fällt. Entscheidend ist dabei weniger die Frage, wie belastbar politische Aussagen sind, sondern wie schnell Liquidität und Positionierung diese Information einpreisen. Aus meiner Perspektive ist das ein klassischer Reminder: In solchen Phasen gewinnt nicht der, der die beste Meinung hat, sondern der, der Volatilität als Mechanik versteht.
Die Bewegung im Dow Jones war in dieser Sequenz das deutlichste Signal für „Risk-on“: +3,5 % bzw. rund +1.600 Punkte in etwa zehn Minuten, mit dem Großteil des Moves in den ersten 5–6 Minuten. Das ist keine normale Trendbewegung, sondern ein Repricing – häufig getrieben durch Stops, schnelle Re-Hedges und das Schließen von Short-Exposure. In dieser Struktur entsteht Momentum nicht durch „Überzeugung“, sondern durch Zwang: Wer falsch positioniert ist, muss handeln.
Der DAX hat auf die gleiche Nachricht noch aggressiver reagiert – im Raum stehen ~+7 %. Das passt zur Mechanik eines exportlastigen Marktes, der in geopolitischen Eskalationsphasen besonders sensibel auf Lieferketten- und Energie-Risiken reagiert. Die relative Stärke Europas ist dabei weniger „besser“, sondern einfach eine höhere Beta auf das gleiche Ereignis. Meiner Meinung nach ist das der Punkt, den viele unterschätzen: Europa kann in beide Richtungen überproportional ausschlagen – und genau das macht das Risikomanagement hier so wichtig.
Der Ölpreis ist in dieser Sequenz der sauberste Indikator für das Herausnehmen von Kriegsrisiko: eine Reaktion von etwa -14 % wird beschrieben. Das ist typisch für Situationen, in denen ein erheblicher Teil des Preises aus Risikoaufschlägen besteht und diese Prämie bei Deeskalationssignalen abrupt herausfällt. Wichtig ist dabei: Solche Moves sind oft „schnell und brutal“, weil der Markt nicht fein justiert, sondern Positionierung zurücksetzt.
Gold zeigt in dieser Lage ein anderes Bild: Die größere Korrektur dominiert weiterhin, und selbst in schwächeren Aktienphasen wurden zuletzt keine nennenswerten Fortschritte erzielt. Technisch wird beschrieben, dass ein Abwärtstrend intakt bleibt und dass Value-Area-Lows aus der Vorwoche und der Vorwoche davor als Widerstände fungierten – mit anschließender Abweisung. Aus meiner Perspektive ist das ein wichtiger Hinweis: Wenn Gold in Stress nicht zieht, spricht das häufig für ein übergeordnetes Korrekturregime, in dem Rallyes eher zum Verkaufen als zum „Breakout feiern“ genutzt werden.
Silber bleibt das Lehrbuch für Mean-Reversion nach Parabel: Von ~30 USD (April 2025) bis ~122 USD (+~295 %) entsteht ein Setup, in dem eine Rückkehr in Volumen- und Value-Zonen fast zwangsläufig wird. Genau deshalb war die Erwartung eines Rücklaufs in die 62–59 USD-Zone logisch: Value Area High plus volumengewichtete Konfluenz als erste „harte“ Support-Station – und diese Zone wurde bereits abgearbeitet. Entscheidend bleibt hier die Reihenfolge: nicht „weil es billig ist“ kaufen, sondern Reaktion/Absorption abwarten, weil Silber Korrekturen oft weiter trägt, als es sich im Moment gut anfühlt.
Falls Silber weiter korrigiert, liegen zwei zusätzliche Zonen im Blickfeld: 54.94 $ und 49.97 $. Das sind keine Prognosepunkte, sondern mögliche Reaktionsbereiche, die erst durch Bestätigung handelbar werden. In einer Umgebung, in der Indizes in Minuten mehrere Prozent laufen können, ist das der pragmatische Ansatz: Zonen definieren, Alarme setzen, und nur dann handeln, wenn der Markt die Zone annimmt – statt sich von der nächsten Nachricht in einen Trade ziehen zu lassen.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
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