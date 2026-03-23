Die Märkte haben auf das Signal einer temporären Deeskalation im Nahost-Konflikt sofort reagiert – und zwar genau so, wie man es in einer „Headline-driven“ Umgebung erwartet: Risiko rauf, Absicherung runter, Ölpreis fällt. Entscheidend ist dabei weniger die Frage, wie belastbar politische Aussagen sind, sondern wie schnell Liquidität und Positionierung diese Information einpreisen. Aus meiner Perspektive ist das ein klassischer Reminder: In solchen Phasen gewinnt nicht der, der die beste Meinung hat, sondern der, der Volatilität als Mechanik versteht.

Die Bewegung im Dow Jones war in dieser Sequenz das deutlichste Signal für „Risk-on“: +3,5 % bzw. rund +1.600 Punkte in etwa zehn Minuten, mit dem Großteil des Moves in den ersten 5–6 Minuten. Das ist keine normale Trendbewegung, sondern ein Repricing – häufig getrieben durch Stops, schnelle Re-Hedges und das Schließen von Short-Exposure. In dieser Struktur entsteht Momentum nicht durch „Überzeugung“, sondern durch Zwang: Wer falsch positioniert ist, muss handeln.