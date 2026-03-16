Je steiler der Impuls, desto wahrscheinlicher wird die Mean-Reversion. Das heißt nicht, dass Silber „muss“ crashen, aber die Statistik ist eindeutig: Überdehnung wird irgendwann abgebaut – entweder schnell über Preis oder langsamer über Zeit. Wer das akzeptiert, muss nicht erraten, wann das Top exakt steht, sondern definiert Reaktionsbereiche, in denen der Markt typischerweise erstmals wieder Käufer finden kann. Meiner Meinung nach ist das die professionelle Herangehensweise: weniger Prognose, mehr Szenarioplanung.
Der saubere Rahmen entsteht über ein Volumenprofil auf den letzten Impuls plus volumengewichtete Durchschnitte. Dadurch wird aus „Korrektur“ eine konkrete Frage: Wo lagen faire Preisbereiche, wo ist Akzeptanz entstanden, und welche Zonen sind so dicht, dass eine Reaktion plausibel wird? Genau hier liegt der Unterschied zwischen „ich hoffe auf einen Boden“ und „ich habe einen Arbeitsbereich, der institutionell Sinn ergibt“. Und gerade bei Silber ist das wichtig, weil die Volatilität Fehler gnadenlos bestraft.
Die erste markante Unterstützung liegt im Bereich 62–64 USD, als Konfluenzzone mit einem volumengewichteten Durchschnitt auf Schlusskursbasis. Das ist die erste Stelle, an der der Markt technisch überhaupt einen „vernünftigen“ Halt finden könnte. Wichtig ist dabei die Reihenfolge: Ein Level ist zunächst nur Kontext. Gekauft wird nicht, weil eine Linie erreicht ist, sondern weil der Markt dort Absorption zeigt oder nach einem kurzen Durchstich wieder zurück in die Zone findet. Ein „Blindkauf“ ist hier aus meiner Perspektive das schnellste Ticket in unnötigen Stress.
Praktisch sollte diese erste Zone als Band verstanden werden: 62 bis 58 USD. Genau dort wird aus einem einzelnen Level ein Arbeitsbereich, in dem man auf untergeordnete Umkehrsignale warten kann – statt in eine laufende Schwäche hinein zu handeln. Silber kann in Korrekturen schnell tiefer rutschen, als es „logisch“ wirkt; deshalb ist Geduld hier kein Nice-to-have, sondern Teil des Risikomanagements. Wer diese Zone handelt, handelt nicht die Hoffnung, sondern die Reaktion.
Darunter folgen zwei „schwerere“ Bereiche: um 54 USD eine Anchored VWAP auf Tiefstkursbasis und darunter um 49 USD die Value Area High des Vorjahres, ergänzt durch eine High Volume Node. Das sind Zonen, in denen historisch mehr Akzeptanz liegt und in denen deshalb häufig stärkere Reaktionen auftreten – aber auch hier gilt derselbe Grundsatz: Erst wenn der Markt dort zeigt, dass Angebot absorbiert wird und die Abwärtsdynamik nachlässt, wird aus Zone ein Setup. Ohne Bestätigung bleibt es nur eine mögliche Haltestelle im freien Fall.
Silber kann kurzfristig weiter schwanken, aber wirklich attraktive Kaufmöglichkeiten liegen typischerweise tiefer, wenn der Markt eine Überdehnung abbaut. Der saubere Gameplan ist deshalb klar: Alarme setzen, Zonen definieren, und erst bei Bestätigung handeln – nicht, weil man „gern hätte“, dass es dreht. Meiner Meinung nach ist das der entscheidende Vorteil: Man wird nicht in Trades hineingezogen, sondern handelt nur dann, wenn der Markt selbst die Bedingungen liefert.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.