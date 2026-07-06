Rheinmetall steht massiv unter Druck – und diesmal ist der Auslöser keine normale charttechnische Korrektur, sondern eine konkrete politische Nachricht. Die Bundesregierung stoppt offenbar den bisherigen Beschaffungspfad beim Fregattenprojekt F126, einem Marineprojekt mit ursprünglich sechs Fregatten und einem Volumen von rund 15 Milliarden Euro. Bei einer Fortsetzung hätten die Kosten sogar in Richtung 18 Milliarden Euro steigen können, was angesichts der Verzögerungen zusätzlich schwer vermittelbar geworden wäre. Aus meiner Perspektive ist genau das der kritische Punkt: Der Verteidigungszyklus ist nicht vorbei, aber der Markt bekommt bei Rheinmetall heute einen harten Realitätscheck.
Für Rheinmetall ist diese Nachricht deshalb so problematisch, weil die Aktie zuletzt extrem viel Wachstum, steigende Verteidigungsausgaben und große Folgeaufträge eingepreist hatte. Wenn ein Projekt dieser Größenordnung politisch neu ausgerichtet wird und Deutschland stattdessen stärker auf MEKO A200 Fregatten aus dem Umfeld von TKMS setzt, verändert das die Erwartungshaltung schlagartig. Es geht dabei nicht nur um einen einzelnen Auftrag, sondern um die Frage, wie zuverlässig die zuletzt eingepreiste Auftragsfantasie tatsächlich ist. Genau deshalb reagiert der Markt so scharf: Nicht weil Rheinmetall fundamental plötzlich wertlos wäre, sondern weil der Kurs vorher extrem viel Positives vorweggenommen hatte.
Die Kursreaktion fällt entsprechend heftig aus. Rheinmetall verliert zeitweise mehr als 220 € pro Aktie, rutscht unter die psychologisch wichtige Marke von 1.000 € und gibt rund 18,65 % ab. Das ist eine extreme Tagesbewegung und zählt zu den auffälligsten Abverkäufen der Aktie. Meiner Meinung nach zeigt dieser Rückgang vor allem, wie empfindlich ein überhitzter Titel reagiert, sobald eine konkrete negative Nachricht auf bereits eingepreiste Euphorie trifft. Der Markt korrigiert hier nicht nur eine Meldung, sondern eine zuvor aufgebaute Erwartungsprämie.
Charttechnisch ist der heutige Rückfall besonders interessant, weil Rheinmetall damit die extreme Überdehnung abbaut, die sich seit Februar 2025 aufgebaut hatte. Die Aktie hatte ihren aufwärtsgerichteten Trendkanal nach oben verlassen und dadurch einen deutlichen Exzess gebildet. Genau solche Ausbrüche können spektakulär wirken, sind aber häufig fragil, wenn sie nicht durch dauerhaft neue Akzeptanz bestätigt werden. Jetzt fällt Rheinmetall wieder in diesen übergeordneten Trendkanal zurück. Das ist kurzfristig schmerzhaft, aber technisch gesehen auch eine Normalisierung: Der Markt handelt die Aktie wieder näher an ein realistischeres Bewertungs- und Trendniveau zurück.
Auf der Unterseite werden nun mehrere Zonen wichtig. Die Marke um 1.000 € ist psychologisch relevant, wurde aber bereits unter Druck gesetzt. Darunter folgen 950 € und anschließend der Bereich um 840 € als tiefere Unterstützungszone. Gerade bei so starken Abverkäufen ist es verführerisch, sofort auf eine Gegenbewegung zu setzen. Ich wäre hier allerdings vorsichtig: Eine Zone wird erst dann handelbar, wenn untergeordnet eine klare Stabilisierung entsteht. Ohne Trendwende im kleineren Zeitfenster, ohne Absorption und ohne erkennbare Rückeroberung wichtiger Mikrostrukturen bleibt der Versuch, den Tiefpunkt zu kaufen, nichts anderes als der Griff in ein fallendes Messer.
Die heutige Bewegung wirkt extrem, muss aber im langfristigen Kontext gelesen werden. Rheinmetall stand 2023 noch im Bereich von rund 140 € und konnte bis auf über 2.100 € steigen – ein Kursplus von etwa 1.300 %. Eine solche Bewegung entsteht nicht aus normaler Bewertungsausweitung, sondern aus einem massiven Mix aus geopolitischer Neubewertung, Verteidigungsfantasie, Momentum und Kapitalzuflüssen. Wenn ein Titel in dieser Größenordnung steigt, reicht irgendwann eine konkrete Enttäuschung aus, um eine deutliche Normalisierung auszulösen. Genau das sehen wir jetzt: Der Markt nimmt nicht zwingend den kompletten Verteidigungsboom zurück, aber er nimmt Rheinmetall die Exzessprämie.
Rheinmetall bleibt ein zentraler europäischer Verteidigungswert, aber der heutige Abverkauf zeigt, dass auch starke Zukunftsstorys nicht immun gegen politische, operative und bewertungstechnische Rückschläge sind. Der mögliche Stopp des bisherigen F126-Beschaffungspfads trifft eine Aktie, die zuvor sehr viel Positives eingepreist hatte. So ordne ich das aktuell ein: Der langfristige Trend ist nicht automatisch zerstört, aber die Aktie ist aus der Euphoriephase in eine Bewertungsprüfung übergegangen. Für neue Long-Setups zählen jetzt nicht Schlagzeilen oder alte Hochs, sondern klare Reaktionen an 1.000 €, 950 € und 840 € – mit Bestätigung, nicht aus Prognose.
Die Aktie konnte sich nach der Schocknachricht rund um den F126-Stopp beziehungsweise den Produktionsstopp zunächst einigermaßen stabilisieren. Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass der Titel aktuell unter der Value Area Low des laufenden Jahres notiert und damit im Kern jene Bewegung korrigiert, die seit November 2024 aufgebaut worden war. Betrachtet man den Anstieg seit Mitte 2024, ergibt sich in der Spitze ein Zugewinn von über 350 %. In diesem Kontext ist die laufende Bewegung nicht isoliert zu betrachten, sondern als Normalisierung nach einem außergewöhnlich starken Impuls. Der zuvor nach oben verlassene Trendkanal wird damit nun auf der Unterseite neu eingeordnet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die untere Trendkanallinie noch einmal angelaufen wird. Ungeachtet dessen bleibt die Aktie aus übergeordneter Sicht weiterhin in einer konstruktiven Situation.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
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