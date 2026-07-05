Ausgehend von der kurzfristigen Analyse konnte Nvidia den zuvor überdehnten Zustand abbauen und korrigierte exakt in den vordefinierten ersten kurzfristigen Bereich bei rund 200 US-Dollar. Dort lagen die volumengewichteten Durchschnitte ausgehend vom Hoch im Juni, konkret vom 22. Juni 2026. In genau diesem Bereich konnte die Aktie dann auch sehr sauber reagieren – sogar zweimal. In Summe prallte sie um rund 5 % ab, was für einen Intraday-Verlauf bereits eine sehr ordentliche Bewegung darstellt. Gerade vor dem Hintergrund der sehr kurzfristigen Ausrichtung ergaben sich dort mehrere Möglichkeiten, die Aktie in diesem Bereich auch auf der Short-Seite zu handeln. Insgesamt reagierte der Titel dort zwei- bis dreimal, womit die Zone zunächst als abgearbeitet zu betrachten ist.

Weitere kurzfristige Handelszonen liegen nun noch an der Value Area High des Monats Juni. Abseits dessen bleibt die Aktie weiterhin in einem korrektiven Umfeld, während die übrigen bereits definierten Zonen ihre Gültigkeit behalten.