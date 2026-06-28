Die Aktie von T-Mobile US befindet sich langfristig weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend, hat nach den starken Anstiegen der vergangenen Jahre aber deutlich korrigiert. Von ungefähr Juni 2023 bis März 2025 stieg die Aktie von rund 123 USD auf etwa 280 USD und legte damit über 126 % zu. Dieser Anstieg war nicht nur dynamisch, sondern führte die Aktie auch über den etablierten Trendkanal hinaus. Aus meiner Perspektive ist genau diese Übertreibung wichtig: Der Trend war stark, aber der Markt lief irgendwann in einen Bereich, in dem das Chancen-Risiko-Verhältnis für neue Longs zunehmend schlechter wurde.
Der Ausbruch über die obere Trendkanalbegrenzung, der sich besonders ab Oktober 2024 zeigte, sorgte zunächst für zusätzliche Momentum-Käufe. Genau solche Bewegungen können kurzfristig sehr attraktiv wirken, weil sie Stärke, relative Outperformance und Anschlusskäufe signalisieren. Gleichzeitig ist das aber häufig die Phase, in der ein Titel statistisch und strukturell zu weit läuft. T-Mobile US entwickelte daraus einen klaren Exzess oberhalb des Trendkanals – und genau dieser Exzess wird jetzt korrigiert. Meiner Meinung nach ist das kein Bruch der gesamten Story, sondern die natürliche Antwort auf eine vorher zu steile Bewegung.
Charttechnisch wurde die Korrektur nicht zufällig ausgelöst, sondern über eine klare Umkehrstruktur vorbereitet. Im Bereich oberhalb des Trendkanals bildete sich eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die zusätzlich dadurch bestätigt wurde, dass die Aktie wieder in den Trendkanal zurückfiel. Noch wichtiger war die Etablierung unterhalb der Value Area Low des Jahres 2025. Im Jahr 2026 wurde diese Zone von unten erneut angelaufen und anschließend wieder verkauft. Damit entstand eine klassische Bestätigung: Aus einer früheren Unterstützung wurde Widerstand, und der Markt setzte die Korrektur konsequent fort.
Gemessen am Impuls von Juni 2023 bis März 2025 hat T-Mobile US mittlerweile mehr als 60 % dieser Aufwärtsbewegung korrigiert. Das ist tief, aber nicht automatisch negativ zu werten. Gerade starke Trendaktien brauchen nach massiven Impulsen häufig eine deutliche Bereinigung, bevor der nächste belastbare Aufwärtsversuch entstehen kann. So ordne ich das aktuell ein: Die Aktie ist nicht einfach schwach, sondern sie atmet den vorherigen Anstieg aus. Genau in solchen Phasen wird es für Trendfolger und Impulstrader wieder interessant, weil der Markt nicht mehr oben überdehnt, sondern deutlich fairer verortet ist.
Die erste relevante Unterstützungszone liegt im Bereich von 178 USD. Die Aktie notiert aktuell bei rund 182 USD und hat diesen Bereich bereits angelaufen. Damit ist eine erste kurzfristige Reaktion aus der aktuellen Verortung grundsätzlich möglich. Entscheidend bleibt aber auch hier: Ein Level allein ist kein Einstieg. Erst wenn die Aktie im kleineren Zeitfenster Stabilisierung, Absorption oder eine saubere Umkehrstruktur zeigt, wird daraus ein handelbares Long-Szenario. Ohne Bestätigung bleibt der Bereich lediglich eine potenzielle Reaktionszone innerhalb einer laufenden Korrektur.
Sollte T-Mobile US noch weiter korrigieren, werden die tieferen Unterstützungen besonders spannend. Im Bereich um 162 USD liegt der Point of Control des großen Aufwärtsimpulses von Juni 2023 bis März 2025. Direkt darunter befindet sich bei rund 158 USD die Value Area Low des Jahres 2024. Noch tiefer, im Bereich um 148 USD, verdichtet sich eine besonders starke langfristige Konfluenz: Dort liegen die Value Area Highs aus den Jahren 2023, 2022 und sogar 2021. Diese Überlagerung macht den Bereich strukturell sehr relevant, weil dort mehrere frühere Akzeptanzzonen zusammenfallen.
T-Mobile US hat den vorherigen Exzess oberhalb des Trendkanals weitgehend abgebaut und notiert inzwischen wieder in einer deutlich interessanteren Gesamtverortung. Der langfristige Trend bleibt relevant, die Korrektur ist tief, aber als Antwort auf den vorherigen 126-%-Impuls nachvollziehbar. Für mich liegt die Chance nicht darin, die Aktie blind zu kaufen, sondern die Zonen bei 178 USD, 162 USD, 158 USD und 148 USD systematisch zu beobachten. Wenn dort untergeordnet wieder Käufer sichtbar werden, kann T-Mobile US sowohl kurzfristig als auch mittelfristig ein sehr interessantes Reaktions- und Impulssetup liefern.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
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