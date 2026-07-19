Die Nvidia-Aktie konnte auch die zweite Short-Zone im Bereich von 213 USD anlaufen und dort erfolgreich nach unten reagieren. Nach der ersten abgearbeiteten Short-Zone hat damit auch die zweite Verortung sehr sauber funktioniert. Nominal lag die Reaktion bei knapp 16 USD, prozentual entspricht das ungefähr 8 %. Für mich bestätigt das noch einmal sehr deutlich, warum solche vorbereiteten Widerstandsbereiche gerade nach starken Überdehnungen eine hohe Relevanz haben können.

Wichtig ist dabei, die Bewegung nicht im Nachhinein zu überhöhen. Entscheidend war nicht, dass Nvidia „fallen musste“, sondern dass die Aktie an einer klar vorbereiteten Zone sichtbar an Stärke verloren hat. Genau dort entsteht der fachliche Vorteil: Widerstand, Überdehnung und untergeordnete Reaktion greifen ineinander. Wer erst im laufenden Abverkauf hinterherläuft, hat diesen Vorteil häufig nicht mehr. Deshalb bleibt für mich die Verortung vor dem Signal entscheidend.

Damit ist die gesamte Nvidia-Analyse zunächst abgearbeitet. Die erste und die zweite Short-Zone wurden angelaufen und haben jeweils eine starke Reaktion geliefert. Sollten sich neue Möglichkeiten ergeben, werde ich diese natürlich weiter mitverfolgen, neu einordnen und an entsprechender Stelle veröffentlichen. Bis dahin ist das Setup für mich sauber abgeschlossen.