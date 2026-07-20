MicroStrategy beziehungsweise Strategy bleibt für viele Anleger die bekannteste börsennotierte Bitcoin-Aktie. Genau deshalb wird sie so häufig diskutiert: Wer nicht direkt Bitcoin kaufen möchte, sieht in der Aktie scheinbar einen einfachen Weg, um an der Kursentwicklung von Bitcoin teilzunehmen. Aus meiner Perspektive liegt genau hier aber das zentrale Problem. Die Aktie bildet Bitcoin nicht nur ab, sondern sie macht daraus eine gehebelte, finanzierte und zeitlich deutlich anspruchsvollere Konstruktion. Damit kauft man nicht einfach Bitcoin über den Aktienmarkt, sondern eine Struktur, die nur funktioniert, wenn mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt bleiben.
Auf der einen Seite stehen Bitcoin-Bestände, die selbst keine laufenden Gewinne, keine Zinsen und keinen Cashflow erzeugen. Auf der anderen Seite stehen reale Verpflichtungen: Zinsen, Vorzugsdividenden, mögliche Rückkäufe, Refinanzierungen und perspektivisch auch Tilgungen. Diese Verpflichtungen müssen in echten US-Dollar bedient werden – nicht irgendwann, sondern regelmäßig und zeitnah. Genau daraus entsteht die strukturelle Spannung: Der Vermögenswert kann langfristig stark steigen, aber die Finanzierungskosten laufen im Hier und Jetzt. Wenn Bitcoin seitwärts läuft oder fällt, bleibt diese Belastung trotzdem bestehen.
Für das Modell müssen im Kern drei Dinge erfüllt sein. Erstens muss Bitcoin langfristig deutlich steigen. Zweitens muss Strategy dauerhaft Zugang zu neuem Kapital behalten, also Anleihen, Aktienplatzierungen oder andere Finanzierungswege nutzen können. Drittens dürfen die Finanzierungskosten den Zuwachs des Bitcoin-Wertes nicht überholen. Fällt nur eine dieser Komponenten weg, wird die Konstruktion deutlich anfälliger. Meiner Meinung nach ist genau das der Unterschied zwischen einer normalen Bitcoin-Position und dieser Aktie: Bei Strategy hängt die Rendite nicht nur am Bitcoin-Preis, sondern auch am Kapitalmarktumfeld, an Liquidität, Refinanzierung und Vertrauen.
Im Chart zeigt sich diese Logik sehr deutlich. Wenn Bitcoin steigt, kann die Aktie überproportional profitieren und förmlich explodieren. Wenn Bitcoin dagegen nachgibt oder längere Zeit nicht weiterkommt, fällt die Aktie häufig deutlich stärker als der Basiswert. Genau diese gehebelte Abbildung macht den Titel für kurzfristige Trader spannend, aber für langfristige Anleger problematisch. Es ist eben keine neutrale Bitcoin-Hülle, sondern ein Vehikel mit verstärkter Schwankung. Wer die Aktie handelt, muss deshalb verstehen, dass er nicht nur auf Bitcoin setzt, sondern auf Bitcoin plus Hebel plus Finanzierungsstruktur.
Natürlich gibt es bei Strategy weiterhin eine Softwarekomponente. Diese spielt für die Börsenbewertung aktuell aber nur eine untergeordnete Rolle. Der Softwareumsatz liegt im Vergleich zur Bitcoin-Story in einer Größenordnung, die den Aktienkurs nicht maßgeblich erklärt. Das Unternehmen wird am Markt nicht wie ein neues, wachstumsstarkes KI-Softwareunternehmen bewertet, sondern im Wesentlichen als Bitcoin-Vehikel. Für mich ist das ein entscheidender Punkt: Wer diese Aktie kauft, sollte sich nicht von der alten Unternehmenshülle täuschen lassen. Der dominante Treiber ist Bitcoin – nicht ein eigenständiges, dynamisch wachsendes Softwaregeschäft.
Die wichtigste Anlegerfrage lautet deshalb: Braucht man Strategy überhaupt, wenn man Bitcoin direkt oder über andere Instrumente abbilden kann? Wer Bitcoin hält, besitzt den Basiswert ohne dieselbe unternehmerische Finanzierungsstruktur. Wer Bitcoin über liquide Handelsinstrumente handelt, kann ebenfalls gezielt auf steigende oder fallende Kurse setzen, ohne automatisch die zusätzliche Bilanz- und Kapitalmarktabhängigkeit von Strategy mitzukaufen. Das heißt nicht, dass die Aktie nicht steigen kann. Sie kann sogar sehr stark steigen, wenn Bitcoin dynamisch läuft. Aber die Sinnhaftigkeit als langfristiges Ersatzvehikel ist aus meiner Sicht fraglich, weil man sich zusätzliche Risiken einkauft, die man bei einer direkten Bitcoin-Position nicht in derselben Form tragen muss.
Strategy bleibt eine spektakuläre Aktie, aber sie ist kein sauberer Ersatz für Bitcoin. Der Titel ist eine gehebelte, kapitalmarktabhängige Wette auf einen steigenden Bitcoin-Preis mit zusätzlicher zeitlicher Komponente. Wenn Bitcoin stark läuft, kann die Aktie überproportional profitieren. Wenn Bitcoin stagniert, fällt oder der Zugang zu Kapital schwieriger wird, kann genau dieser Hebel zur Belastung werden. So ordne ich das aktuell ein: Ich bin nicht grundsätzlich skeptisch gegenüber Krypto oder Bitcoin, aber bei dieser einzelnen Aktie bleibt die Struktur problematisch. Wer sie handelt, sollte sie nicht als einfache Bitcoin-Alternative verstehen, sondern als hochriskantes Vehikel mit eigenen Regeln.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
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