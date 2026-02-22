Nvidia hat wie erwartet die zweite Handelszone bei 172 USD erreicht und sich von dort aus sehr stabil präsentiert. Der anschließende Impuls von +12,8 % bestätigt, dass diese Zone nicht nur „getroffen“, sondern als echter Support akzeptiert wurde. Aus meiner Perspektive war es dabei genau richtig, den Einstieg leicht oberhalb der Tages-EMA200 zu wählen, weil der Markt im Bereich um 171 USD ein klares Volumen-Argument mitbringt und damit die Wahrscheinlichkeit für eine belastbare Reaktion deutlich erhöht.

Der entscheidende Kontext lag in der Value-Struktur: Um 171 USD befand sich die Value-Area-Low des Quartals Juli bis September 2025 (Q3 2025), also die Unterkante des fairen Preisbereichs dieses Quartals. Dadurch war es naheliegend, dass diese Zone als Support hält, weil dort historisch Akzeptanz stattgefunden hat und Käufer typischerweise wieder „sichtbar“ werden. Genau dieses Zusammenspiel aus EMA-Anker und Value-Area-Low macht den Unterschied zwischen einem reinen „Level-Trade“ und einem strukturell begründeten Setup.

Nach der Stabilisierung lief die Aktie konsequent bis zur Value-Area-High aus Q4 2025 und hat dort erneut eine Korrektur eingeleitet – ein sauberes Rotationsmuster entlang der definierten Value-Grenzen. Aktuell ist die Tendenz damit eher seitwärts, während der Blick nach vorn klar auf den nächsten Katalysator gerichtet ist: Am Mittwoch, 25. Februar 2026, stehen die nächsten Quartalszahlen an, und genau diese Event-Lage dürfte entscheiden, ob die Seitwärtsphase in einen neuen Impuls übergeht oder ob Nvidia zunächst weiter auskonsolidiert.