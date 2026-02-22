Bevor der Blick nach vorn geht, lohnt sich der Rückgriff auf die Broadcom-Struktur als saubere Referenz. Dort dominierte über Monate eine klar definierte Seitwärtsphase, eingerahmt von Value Area High und Value Area Low.
Der kurzzeitige Ausbruch nach oben wurde absorbiert, der Markt fiel zurück in den fairen Preisbereich und bot anschließend ein sauberes Mean-Reversion-Setup von der Unterkante zurück in die Range.
Entscheidend war nicht die Prognose, sondern das Abwarten der untergeordneten Bestätigung. Genau dieses Muster bildet den konzeptionellen Rahmen für die aktuelle Nvidia-Situation.
Das Jahr 2025 war bei Nvidia von extremen Bewegungen geprägt. Ein scharfer Abverkauf bis in den Bereich um 96 US-Dollar wurde von einer massiven Gegenbewegung abgelöst, die die Aktie zeitweise über 140 Prozent nach oben trug. Die logische Antwort auf diese Impulsivität ist die seit Juli etablierte Seitwärtsphase. Aktuell pendelt der Markt zwischen rund 170 und 188 US-Dollar, exakt dort, wo das freigeankerte Volumenprofil den fairen Preisbereich definiert. Innerhalb dieser Zone herrscht Akzeptanz, außerhalb davon nimmt die Rücklaufwahrscheinlichkeit deutlich zu.
Innerhalb der Range liegt der Point of Control um 182 US-Dollar, ein Bereich hoher Volumenkonzentration, an dem der Markt häufig verlangsamt und reagiert. Unterhalb der Value Area Low bei etwa 173 bis 174 US-Dollar beginnt der nicht akzeptierte Preisbereich. Historisch sind genau dort die Zonen zu finden, in denen Mean-Reversion-Bewegungen einsetzen – vorausgesetzt, der Markt zeigt tatsächlich Stärke. Damit ergibt sich eine klare Trennung: Akzeptanz innerhalb der Value Area, Opportunität außerhalb, jedoch nur mit Bestätigung.
Das erste Szenario fokussiert den Bereich um den Point of Control bei rund 182 US-Dollar. Eine kontrollierte Korrektur dorthin, gefolgt von untergeordneter Stärke, eröffnet ein Long-Reversal zurück in die Range. Das zweite Szenario adressiert einen Durchstich unter die Value Area Low um 173 US-Dollar. Ein solcher Move ist per se kein Short-Signal, sondern der potenzielle Startpunkt für eine Rückkehr in den fairen Preisbereich – analog zum Broadcom-Blueprint. In beiden Fällen gilt: Ohne klare Price-Action-Bestätigung bleibt es beim Beobachten.
Der entscheidende Unterschied zwischen Analyse und Trading liegt in der Umsetzung. Volumenzonen liefern den Kontext, nicht den Einstieg. Erst wenn der Markt an den genannten Schaltstellen Absorption, Strukturbruch oder einen sauberen untergeordneten Ausbruch zeigt, entsteht ein handelbares Setup. Bleibt diese Reaktion aus, wird nicht gehandelt. Genau diese Disziplin verhindert das Greifen in fallende Messer und trennt robuste Setups von bloßen Erwartungen.
Wie erwartet ist die Aktie in den definierten Unterstützungsbereich bei 181 US-Dollar gelaufen und konnte dort nahezu zehn Prozent nach oben reagieren. Diese Bewegung bestätigt die technische Relevanz der Zone, die damit als abgearbeitet gilt. Der Markt hat an dieser Stelle Liquidität aufgenommen und eine klare Gegenbewegung ausgebildet. Aus struktureller Sicht ist damit der primäre Support verbraucht.
Für weitere Long-Impulse bedarf es entweder einer erneuten Konsolidierung oder eines tieferen Rücklaufs, um ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis zu schaffen. Ein unmittelbares Hinterherlaufen nach der starken Reaktion wäre statistisch ungünstig. Kommt es zu einer fortgesetzten Korrektur, bleibt der zweite Unterstützungsbereich bei rund 172 US-Dollar relevant. Dort verläuft zusätzlich die Tages-EMA 200, was diese Zone technisch weiter aufwertet und sie zu einem potenziellen Reaktionsbereich für eine erneute Stabilisierung macht.
Nvidia hat wie erwartet die zweite Handelszone bei 172 USD erreicht und sich von dort aus sehr stabil präsentiert. Der anschließende Impuls von +12,8 % bestätigt, dass diese Zone nicht nur „getroffen“, sondern als echter Support akzeptiert wurde. Aus meiner Perspektive war es dabei genau richtig, den Einstieg leicht oberhalb der Tages-EMA200 zu wählen, weil der Markt im Bereich um 171 USD ein klares Volumen-Argument mitbringt und damit die Wahrscheinlichkeit für eine belastbare Reaktion deutlich erhöht.
Der entscheidende Kontext lag in der Value-Struktur: Um 171 USD befand sich die Value-Area-Low des Quartals Juli bis September 2025 (Q3 2025), also die Unterkante des fairen Preisbereichs dieses Quartals. Dadurch war es naheliegend, dass diese Zone als Support hält, weil dort historisch Akzeptanz stattgefunden hat und Käufer typischerweise wieder „sichtbar“ werden. Genau dieses Zusammenspiel aus EMA-Anker und Value-Area-Low macht den Unterschied zwischen einem reinen „Level-Trade“ und einem strukturell begründeten Setup.
Nach der Stabilisierung lief die Aktie konsequent bis zur Value-Area-High aus Q4 2025 und hat dort erneut eine Korrektur eingeleitet – ein sauberes Rotationsmuster entlang der definierten Value-Grenzen. Aktuell ist die Tendenz damit eher seitwärts, während der Blick nach vorn klar auf den nächsten Katalysator gerichtet ist: Am Mittwoch, 25. Februar 2026, stehen die nächsten Quartalszahlen an, und genau diese Event-Lage dürfte entscheiden, ob die Seitwärtsphase in einen neuen Impuls übergeht oder ob Nvidia zunächst weiter auskonsolidiert.
