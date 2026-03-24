McDonald’s ist für viele deutsche Anleger der Inbegriff eines Dividenden-Titels: 7,5 USD Dividende pro Aktie und Jahr, eine Rendite von etwa 2,4–2,7 % und eine Ausschüttungsquote um 60 %. Besonders stark ist die Kontinuität: In den letzten fünf Jahren wurden Ausschüttungen im Schnitt um rund 8 % p. a. erhöht – und die Serie reicht sogar über 50 Jahre kontinuierlicher Dividendenerhöhungen. Genau deshalb lohnt der Blick nicht nur aus Trading-Sicht, sondern auch für ETF- und Einzelaktien-Anleger, die Stabilität suchen, ohne sich von kurzfristigen Schwankungen aus der Ruhe bringen zu lassen.

Die Kursentwicklung über Jahrzehnte zeigt, warum McDonald’s als „Titan“ gilt: Ein stabiler Geschäftscharakter, der sich in einem langfristig steigenden Kursbild niederschlägt. Natürlich ist kein Titel immun gegen Korrekturen – aber gerade bei Qualitätswerten ist die entscheidende Frage selten „ob“, sondern „wo“ eine Korrektur ein sinnvolles Chancen-Risiko-Verhältnis eröffnet. Aus meiner Perspektive ist das bei Dividenden-Titeln besonders wichtig: Die Ausschüttung wirkt nur dann wirklich, wenn der Einstieg nicht dauerhaft von Kursverlusten dominiert wird.