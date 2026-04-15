Siemens hat genau das Muster gezeigt, das ich in Trendtiteln bevorzuge: Rücklauf unter die Value Area Low des Vorjahres, hier rund 208 €, und danach eine schnelle, impulsive Reaktion. Solche Bewegungen wirken im Nachhinein „offensichtlich“, werden aber live oft übersehen, weil sie in Momenten entstehen, in denen das mediale Interesse bereits weitergezogen ist. Der technische Kern bleibt simpel: Unter Value entsteht die Übertreibung, und wenn diese Übertreibung absorbiert wird, ist der nächste Trendimpuls oft nur eine Frage der Zeit – nicht der Story.
Bei der Deutschen Telekom liegt der Markt aktuell im fairen Preisbereich des Vorjahres, grob zwischen 29 € (VAL) und 34 € (VAH). Diese Value-Range ist entscheidend, weil sie erklärt, warum der Kurs an den Rändern häufig antizyklisch reagiert: Oberhalb der Value fehlt Akzeptanz, unterhalb der Value entsteht oft der Bereich, in dem wieder gesammelt wird. Nach den starken Anstiegen 2024–2025 ist es daher nicht ungewöhnlich, dass die Aktie zunächst rotiert statt „mit dem Markt zu laufen“. Genau diese Ruhephase ist häufig der Vorlauf für das nächste saubere Setup.
Ein klassisches Szenario ist ein Stop-Run unter die letzten Tiefs: schnelle, ungeduldige Verkäufe, ausgelöste Stops, kurzfristige Panik-Liquidität. Genau solche Phasen sind dafür prädestiniert, dass größere Marktteilnehmer unauffällig Positionen aufbauen können – weil Angebot plötzlich im Überfluss vorhanden ist. Besonders interessant wird es, wenn der Markt dabei zusätzlich unter die Value Area High 2024 „spiket“ und damit ein tieferes Liquiditätsereignis erzeugt. Das ist kein exotisches Ereignis, sondern in vielen Trends eher Regel als Ausnahme.
Auffällig ist, dass die jüngste Aufwärtsbewegung das vorherige Hoch nicht mehr erreicht hat. In der Marktlogik ist das oft ein Hinweis darauf, dass bei einem Bruch wichtiger Zwischenlevels auch die letzten Tiefs attackiert werden könnten. Das klingt bärisch, ist aber als Mechanik nicht automatisch negativ – es ist häufig die Vorbereitung für einen Liquiditätsschub. Meiner Meinung nach ist genau das der Punkt, den man richtig einordnen muss: Nicht als „Short-Prognose“, sondern als mögliche Bedingung, damit ein späteres Long-Setup überhaupt erst saubere Energie bekommt.
Operativ lässt sich das auf zwei Bereiche verdichten: Unter den Tiefs wird es ab rund 26 € wieder relevant, weil dort der Markt in eine Zone kippt, die einen echten Reaktions-Trade ermöglichen kann. Als „Worst-Case“-Übertreibung wird ein Spike in Richtung ~24 € skizziert – nahe eines volumengewichteten Durchschnitts –, also genau die Art „überschießender“ Bewegung, die häufig nötig ist, um Verkäufer final zu entladen. Aus meiner Perspektive ist das der Kern: Nicht auf den Spike wetten, sondern bereit sein, ihn zu nutzen, wenn der Markt dort Stabilisierung und Absorption zeigt.
Die Deutsche Telekom wirkt in dieser Phase eher vorsichtig zu behandeln, weil nach starken Anstiegen eine breitere Korrektur völlig normal ist. Der entscheidende Punkt ist die Blickrichtung: Ein möglicher Stop-Run ist kein Short-Call, sondern die potenzielle Eintrittskarte für ein Long-Setup mit besserem CRV. Wer strukturiert arbeitet, wartet auf den Liquiditätsschub unter Tiefs, beobachtet die Reaktion und handelt erst bei Bestätigung. So ordne ich das aktuell ein: Siemens hat das Muster bereits geliefert – Telekom könnte es vorbereiten, wenn der Markt die nötige Übertreibung zulässt.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
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