Intel zeigt aktuell eine spannende, aber auch sehr gefährliche Ausgangslage. Noch im Juli 2025 notierte die Aktie im Bereich von rund 19 USD, bevor sie innerhalb eines Jahres auf über 142 USD anstieg. Das entspricht einem Anstieg von knapp 700 % und macht deutlich, wie stark der Titel zuletzt vom Momentum getragen wurde. Aus meiner Perspektive ist genau diese Ausgangslage entscheidend: Je steiler und schneller ein Markt läuft, desto wichtiger wird die Frage, ob der nächste Ausbruch noch echte Akzeptanz findet – oder ob er nur späte Käufer in eine ungünstige Position bringt.
Besonders auffällig ist die Bewegung seit März 2026. In dieser Phase konnte Intel innerhalb weniger Wochen massiv zulegen, ohne eine nennenswerte Korrektur auszubilden. Solche Phasen wirken auf den ersten Blick extrem stark, führen aber häufig dazu, dass die Aktie strukturell dünner wird. Das bedeutet: Viele Marktteilnehmer sind spät in den Trend eingestiegen, während belastbare Rücklaufzonen fehlen. Meiner Meinung nach entsteht genau daraus die Gefahr eines scharfen Rücksetzers, sobald der Markt an einem wichtigen Niveau keine Anschlusskäufe mehr findet.
Nach dem starken Anstieg konsolidierte Intel im Bereich von rund 120 USD in einer relativ flachen Struktur, die zunächst wie eine bullische Flagge wirken konnte. Normalerweise würde man erwarten, dass ein solcher Aufbau bei echter Stärke in einen weiteren Impuls übergeht. Genau das ist jedoch nicht passiert. Der Ausbruch konnte nicht sauber fortgesetzt werden, und die Aktie fiel stattdessen wieder zurück. Damit entsteht die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite – und genau solche Strukturen sind für korrektive Short-Setups besonders interessant.
Aktuell notiert Intel im Bereich von rund 109 USD. Für ein sauberes Short-Setup wäre ein Rücklauf in Richtung des gescheiterten Ausbruchsniveaus um 120 USD deutlich interessanter als ein Short mitten in die laufende Schwäche hinein. Genau dort könnte der Markt prüfen, ob frühere Käufer erneut aussteigen, ob neue Anschlusskäufe fehlen und ob der Bereich als Widerstand bestätigt wird. Wichtig bleibt aber: 120 USD ist keine automatische Short-Marke. Es ist eine Verortung, an der erst die Reaktion des Marktes entscheidet.
Der entscheidende Punkt liegt in der Positionierung. Wenn Marktteilnehmer den Ausbruch aus der bullischen Flagge gekauft haben und der Markt anschließend nicht weiter steigt, geraten diese Käufer zunehmend unter Druck. Aus potenziellen Momentum-Käufern werden Trapped Buyers. Je länger Intel unterhalb des gescheiterten Ausbruchsniveaus bleibt, desto stärker wird dieser Bereich später zur möglichen Widerstandszone. So ordne ich das aktuell ein: Nicht der starke Anstieg allein macht Intel shortseitig interessant, sondern die Kombination aus Überdehnung, gescheitertem Ausbruch und potenziell falsch positionierten Käufern.
Gerade bei einem starken Tech-Wert wie Intel wäre es gefährlich, blind gegen einen Rücklauf zu shorten. Der Einstieg darf nur dann erfolgen, wenn die Aktie an oder nahe 120 USD untergeordnet klare Schwächesignale zeigt. Dazu zählen Price Action, Momentum-Verlust, Absorption, ein gescheiterter Spike oder eine kleine Trendwendeformation im kleineren Zeitfenster. Ohne diese Bestätigung bleibt der Trade außen vor. Für mich ist das der entscheidende Unterschied zwischen professioneller Umsetzung und bloßer Meinung: Erst kommt die Zone, dann die Bestätigung, dann der Trade.
Intel bleibt nach dem massiven Anstieg ein starker Titel, aber genau diese Stärke kann nach einem gescheiterten Ausbruch zur Belastung werden. Die Aktie hat in kurzer Zeit extrem viel vorweggenommen, seit März kaum korrigiert und im Bereich um 120 USD eine potenziell bullische Struktur nicht bestätigt. Das macht den Titel kurzfristig bis mittelfristig shortseitig interessant – allerdings nur, wenn der Markt zurück in diese Zone läuft und dort Schwäche zeigt. Wer Intel jetzt handelt, sollte nicht den Top-Punkt erraten wollen, sondern auf einen sauberen Rücklauf, Trapped Buyers und eine bestätigte Umkehr warten.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Ihr Dennis Gürtler.
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