Google wirkt im Tageschart aktuell schwächer, weil eine spürbare Korrektur läuft – im größeren Kontext ist das jedoch eher die Normalreaktion auf einen sehr starken Impuls. Seit April 2025 hat die Aktie grob +146 % gemacht, von 141 USD bis in den Bereich um 349 USD. Aus meiner Perspektive ist genau diese Relation entscheidend: Was kurzfristig wie Schwäche aussieht, ist im übergeordneten Bild erst der Beginn einer Normalisierung nach Überdehnung – und damit eine Phase, in der man sauber zwischen kurzfristigen Reaktionstrades und einem echten Swing-Setup unterscheiden muss.

Solche Bewegungen enden selten ohne Rücklauf, weil Märkte nach dynamischen Impulsen wieder Akzeptanzzonen suchen. Das heißt nicht, dass Google „muss“ weiter fallen – aber der statistische Druck zur Mean-Reversion steigt, wenn der Abstand zu fairen Bereichen groß ist. Wichtig ist dabei der Vergleich zur Value Area High des Vorjahres: Wenn der Kurs weit darüber liegt, ist das Chancen-Risiko-Profil für mittelfristige Einstiege häufig noch ungünstig, weil der Markt erst wieder in Zonen zurückfinden muss, die institutionell als fair gelten.