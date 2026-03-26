Google wirkt im Tageschart aktuell schwächer, weil eine spürbare Korrektur läuft – im größeren Kontext ist das jedoch eher die Normalreaktion auf einen sehr starken Impuls. Seit April 2025 hat die Aktie grob +146 % gemacht, von 141 USD bis in den Bereich um 349 USD. Aus meiner Perspektive ist genau diese Relation entscheidend: Was kurzfristig wie Schwäche aussieht, ist im übergeordneten Bild erst der Beginn einer Normalisierung nach Überdehnung – und damit eine Phase, in der man sauber zwischen kurzfristigen Reaktionstrades und einem echten Swing-Setup unterscheiden muss.
Solche Bewegungen enden selten ohne Rücklauf, weil Märkte nach dynamischen Impulsen wieder Akzeptanzzonen suchen. Das heißt nicht, dass Google „muss“ weiter fallen – aber der statistische Druck zur Mean-Reversion steigt, wenn der Abstand zu fairen Bereichen groß ist. Wichtig ist dabei der Vergleich zur Value Area High des Vorjahres: Wenn der Kurs weit darüber liegt, ist das Chancen-Risiko-Profil für mittelfristige Einstiege häufig noch ungünstig, weil der Markt erst wieder in Zonen zurückfinden muss, die institutionell als fair gelten.
Aus Trading-Sicht gibt es hier zwei saubere Antworten – je nach Zeithorizont. Für aktive Daytrader stehen kurzfristige Reaktionszonen im Vordergrund, die man aus dem monatlichen TPO (Time Price Opportunity) ableiten kann. Für Swingtrader geht es dagegen um die Frage, ab wann die Korrektur „tief genug“ ist, um ein mittelfristig günstiges Verhältnis aus Risiko und Potenzial zu erzeugen. Meiner Meinung nach ist genau diese Trennung der wichtigste Punkt, weil viele Anleger Swing-Logik mit Daytrading-Zonen vermischen – und dann zwischen beiden Stühlen landen.
Die kurzfristigen Marken aus dem monatlichen TPO liefern eine klare Staffelung von Reaktionsbereichen: 276, 268, 257, 252, 245 und 240 USD. Das sind keine Kauf- oder Verkaufsgarantien, sondern Orte, an denen man auf dem Minutenchart gezielt nach Bestätigung sucht: Stabilisierung, Absorption, klare Price-Action-Signale. Die Logik ist dabei simpel: Der Level ist der Kontext, der Trade entsteht erst durch Reaktion. Wer das sauber umsetzt, kann die Volatilität nutzen, ohne in ein „ich hoffe, es dreht“ abzurutschen.
Operativ heißt das: Zonen mit Alarmen vorbereiten, dann am Level nicht blind agieren, sondern den Markt arbeiten lassen. Gerade bei überdehnten Tech-Titeln ist die Gefahr groß, dass Zonen kurz durchstochen werden, bevor eine echte Reaktion entsteht. Deshalb sind Bestätigung und enger Risiko-Rahmen zentral: Ein Reaktionstrade muss schnell zeigen, dass er trägt – sonst ist er kein Trade, sondern nur eine Idee. Aus meiner Perspektive ist das hier die aktivere, aktuell besser passende Herangehensweise.
Für mittelfristige Setups ist Google nach dieser Logik noch nicht tief genug korrigiert. Ein erster, nachvollziehbarer Anlaufpunkt liegt beim volumengewichteten Durchschnitt um 241 USD und/oder bei der Value Area High des Vorjahres als übergeordneter Referenzbereich. Erst wenn der Markt in diese Zonen hinein korrigiert und dort Akzeptanz aufbaut, entsteht eine Struktur, die Swing-Trades wirklich planbar macht. Bis dahin bleibt das Chancen-Risiko-Profil häufig zu asymmetrisch, weil der Markt noch „Luft nach unten“ hat, bevor er fairer bepreist wirkt.
Google liefert aktuell ein klares Bild: Für Daytrader sind die gestaffelten TPO-Zonen ein sauberer Rahmen, um Reaktionen zu handeln – mit Bestätigung und engen Stops. Für Swingtrader ist Geduld gefragt, weil die Aktie im großen Bild noch weit von wirklich günstigen Korrekturbereichen entfernt sein kann. So ordne ich das aktuell ein: kurzfristig Chancen über Reaktionslogik, mittelfristig erst dann spannend, wenn 241 USD bzw. die VAH des Vorjahres als strukturelle Anker erreicht und angenommen werden.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
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