Wie erwartet hat der Russell 3000 im Zuge einer überdehnten, impulsiven Marktsituation außerhalb der Standard-Schwankungsbänder eine erste Korrektur eingeleitet. Mit einem Rücksetzer von knapp fünf bis sechs Prozent zeigt sich hier eine erste Abkühlung. Deutlich dynamischer verlief die Bewegung hingegen in den europäischen Indizes: Hier verzeichnete der Markt einen Rückgang von rund zehn Prozent, ausgehend von 6.200 auf unter 5.570 Punkte. Besonders hervorzuheben ist die Volatilität an der NYSE, die mit einem Abverkauf von über 15 Prozent vom Hoch bis zum Tief eine sehr ausgeprägte Dynamik entwickelte.

In der aktuellen Gemengelage weisen die Aktienmärkte weiterhin strukturelles Abwärtspotenzial auf. Insbesondere die Auswirkungen des Konflikts zwischen dem Iran, den USA und Israel belasten die Märkte, wobei exportorientierte Wirtschaftsräume wie Europa oder Asien derzeit deutlich stärker betroffen sind als die USA. Momentan lässt sich in diesen Regionen eine etwa doppelt so starke Kursreaktion beobachten.

Trotz der relativen Stärke der US-Märkte bleibt die Situation fragil. Sollte die geopolitische Unsicherheit anhalten, ist auch in den USA mit einer Fortsetzung der Korrektur und einer Suche nach tiefergelegenen Akzeptanzzonen zu rechnen. Aus meiner Perspektive ist die aktuelle Phase als notwendige Bereinigung eines überhitzten Umfelds zu werten.

Entscheidend bleibt nun, ob der Markt an den nächsten strukturellen Referenzpunkten Stabilität findet oder ob sich die Korrektur in eine tiefergehende Rotation ausweitet. Weitere Updates zur Verortung der Trends werden folgen.