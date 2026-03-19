Wenn in den Medien wieder Crash-Narrative dominieren, wird häufig genau das teurer gemacht, was in der Praxis die besten Chancen liefert: Ruhe bewahren, Zonen definieren, den Rücklauf planen. Korrekturen kommen nach Überdehnungen nicht „weil etwas kaputt ist“, sondern weil Märkte zu ihrem statistisch fairen Bereich zurückfinden. Aus meiner Perspektive ist Panik deshalb selten ein Signal, sondern eher ein Kontra-Indikator – vor allem dann, wenn starke Schwergewichte in intakten Trends zurück in faire Preiszonen laufen.

Die gemeinsame Klammer bei Siemens, SAP und Allianz ist die Überdehnung der letzten Impulse. Wenn Indizes und Blue Chips in Extrembereichen handeln, werden Korrekturen wahrscheinlicher – nicht als Weltuntergang, sondern als Normalisierung. Genau an diesem Punkt trennt sich „Hysterie“ von Handwerk: Entweder man jagt Nachrichten hinterher, oder man arbeitet mit klaren Referenzen wie Value Areas und volumengewichteten Durchschnitten, um Rückläufe planbar zu machen. Meiner Meinung nach ist das der entscheidende Vorteil: Wer Struktur liest, muss keine Angst vor dem Rücksetzer haben.