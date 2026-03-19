Wenn in den Medien wieder Crash-Narrative dominieren, wird häufig genau das teurer gemacht, was in der Praxis die besten Chancen liefert: Ruhe bewahren, Zonen definieren, den Rücklauf planen. Korrekturen kommen nach Überdehnungen nicht „weil etwas kaputt ist“, sondern weil Märkte zu ihrem statistisch fairen Bereich zurückfinden. Aus meiner Perspektive ist Panik deshalb selten ein Signal, sondern eher ein Kontra-Indikator – vor allem dann, wenn starke Schwergewichte in intakten Trends zurück in faire Preiszonen laufen.
Die gemeinsame Klammer bei Siemens, SAP und Allianz ist die Überdehnung der letzten Impulse. Wenn Indizes und Blue Chips in Extrembereichen handeln, werden Korrekturen wahrscheinlicher – nicht als Weltuntergang, sondern als Normalisierung. Genau an diesem Punkt trennt sich „Hysterie“ von Handwerk: Entweder man jagt Nachrichten hinterher, oder man arbeitet mit klaren Referenzen wie Value Areas und volumengewichteten Durchschnitten, um Rückläufe planbar zu machen. Meiner Meinung nach ist das der entscheidende Vorteil: Wer Struktur liest, muss keine Angst vor dem Rücksetzer haben.
Siemens liefert genau das Setup, das Trendtrader lieben: langfristig sauber aufwärts, jetzt in einer Korrektur, die den Kurs zurück unter den fairen Preisbereich des Vorjahres führt. Die Value Area des letzten Jahres ist dabei die zentrale Landkarte, weil sie zeigt, wo der Markt über Zeit und Volumen Akzeptanz hatte. Wenn Siemens in einem intakten Trend unter diese Value rutscht, ist das häufig weniger Risiko als Chance – vorausgesetzt, die Reaktion passt. Entscheidend bleibt: erst Stabilisierung und Absorption erkennen, dann den nächsten Impuls handeln.
Bei SAP ist der Blick von oben besonders wichtig: Der langfristige Trend seit 2009 ist intakt, und genau deshalb ist eine Korrektur nach einer starken Überdehnung kein Makel, sondern Entlastung. Je tiefer der Rücklauf, desto eher nähert sich der Kurs Bereichen, in denen Käufe wieder „Sinn“ ergeben – nicht aus Bauchgefühl, sondern weil Risiko und Potenzial neu austariert werden. Aus meiner Perspektive ist SAP damit ein klassischer Kandidat für eine Trendfortsetzung, wenn der Markt in einen fairen Bereich zurückkehrt und dort erneut Akzeptanz aufbaut.
Allianz zeigt eine ähnliche Mechanik, nur mit etwas mehr Platz nach unten. Nach der Rallye seit 2023 kommt die Aktie schrittweise zurück in den fairen Preisbereich, unterstützt durch volumengewichtete Referenzen. Ein Bereich um 312 EUR wird als potenzielle Unterkante skizziert – nicht als Muss, sondern als realistischer Raum, falls die Korrektur noch weiter arbeitet. Damit bleibt Allianz im Fokus, allerdings ist das Setup aktuell eher „aufbauen lassen“ als „sofort handeln“, weil die günstigeren Zonen erst mit weiterem Rücklauf wirklich scharf werden.
Was diese drei Titel verbindet, ist nicht die Story, sondern die Mechanik: Überdehnung wird abgebaut, Value-Zonen kommen näher, und damit wird das CRV für den nächsten Impuls besser. In solchen Phasen entsteht die Versuchung, hektisch zu werden – entweder aus Angst oder aus FOMO. Professionell wird es, wenn man den Rücklauf nicht bewertet, sondern strukturiert: Zonen definieren, Alarme setzen, Reaktionen abwarten und erst handeln, wenn der Markt die Zone annimmt. Meiner Meinung nach ist das der Weg, um aus „Crash-Gerede“ einen Gameplan zu machen.
Siemens, SAP und Allianz sind genau deshalb interessant, weil sie sich in Korrekturen innerhalb langfristiger Trends bewegen. Siemens wird unter der Vorjahres-Value besonders spannend, SAP bietet nach langer Überdehnung die Chance auf eine saubere Entlastung im Trend, und Allianz nähert sich fairen Bereichen mit möglichem Raum bis 312 EUR. Aus meiner Perspektive ist die Botschaft klar: Nicht Panik handeln, sondern Value-Zonen – und den nächsten Impuls erst dann nehmen, wenn Stabilisierung sichtbar wird.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
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