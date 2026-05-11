Vor diesem Hintergrund bin ich aktuell nicht mehr bereit, trendfolgend zu agieren, weil die Rückkehr in die Vorwochen-Value ein Schwächesignal ist – ohne dass daraus automatisch ein Abwärtstrend entsteht. Wir haben also ein Übergangsbild: Balance statt Impuls, aber noch kein klarer Downtrend. In genau so einem Umfeld ist Selektion wichtiger als Frequenz: Entweder man handelt die Oberseite als Reaktionsraum oder man wartet auf eine erneute tiefe Verortung, statt im Mittelbereich zu improvisieren.

Konkret wäre ich bereit, an 24.540 nach Shorts zu suchen – aber ausschließlich bei bestätigender Umkehrformation und nicht „kalt“ am Level. Auf der Unterseite bleibt als saubere Long-Option die Value-Area-Low der Vorwoche bei 24.085 Punkten, falls der Markt dorthin zurückläuft und Stabilisierung zeigt. Damit ist der Plan klar: Short nur oben mit Bestätigung, Long nur unten aus günstiger Verortung – und dazwischen konsequent passiv bleiben.