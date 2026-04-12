Der Setup-Kern entsteht erst unterhalb der Value Area Low des Vorjahres, kombiniert mit einem volumengewichteten Durchschnitt als institutionellem Referenzwert. Im Vorjahr lag der faire Preisbereich grob zwischen 235 und 205 USD; das Unterschreiten dieser Zone ist nicht automatisch bärisch, sondern kann in einem Trend genau die Übertreibung liefern, die später den Impuls zündet. Dazu kommt der volumengewichtete Anker, hier gesetzt am Beginn der November-Rally 2023, als struktureller Bezugspunkt. Meiner Meinung nach ist diese Kombination der eigentliche Blueprint: Trend intakt, Preis „unter Value“, dazu ein gewichteter Anker – mehr braucht ein sauberer Kontext nicht.

Vom Tief aus lief Amazon in der Folge in Richtung ~20 % Bewegung, was die Logik des Setups bestätigt: Übertreibung unten, dann Rückkehr in fairere Bereiche, dann Trendfortsetzung. Der Vorteil liegt dabei nicht nur im „Treffer“, sondern in der Sequenz: Wer unten an der Schaltstelle arbeitet, braucht später nicht hinterherzurennen. Aus meiner Perspektive ist das auch der Grund, warum solche Setups so wertvoll sind – sie geben nicht nur einen Entry, sondern einen Rahmen, in dem man alle nachfolgenden Strukturen deutlich ruhiger handeln kann.

Was jetzt zählt: VAH des Vorjahres als Zone für Gegenwehr, ohne Prognosepflicht

Nach dem Impuls rückt logisch die Value Area High des Vorjahres als Zone in den Fokus, an der Gewinnmitnahmen oder zumindest Gegenwehr auftreten können. Das ist kein Forecast, sondern eine pragmatische Erwartung an die Marktmechanik: Value-Kanten sind häufig Reaktionspunkte. Trotzdem bleibt der wichtigste Prozess unverändert: Nicht gegen den Trend spekulieren, sondern den Trend an strukturellen Marken handeln. Aus meiner Perspektive ist das die saubere Trennung zwischen Trading und Vermutung – der untere Blueprint war faktisch und bestätigt, alles darüber ist Beobachtung mit Risikobewusstsein.