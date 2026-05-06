DAX Aktuell und Prognose: Der gestrige Tag war klar bullisch, wodurch die eingezeichneten Widerstände planvoll erreicht wurden. Am ersten Widerstand lief der DAX mit einer Trapped Buyers-Formation hinein und lieferte eine Nettoreaktion von knapp 20 Punkten. An der zweiten Widerstandsmarke war die Bewegung deutlich ergiebiger: Aus einer Gesamtreaktion von rund 75 Punkten waren nach sauberer Einstieg-/Ausstiegslogik realistisch etwa 50 Punkte handelbar. Beide Trades habe ich umgesetzt – ohne Läufer, aber das ist in solchen Sessions völlig normal, weil Reaktions-Trades häufig „arbeiten“, ohne anschließend direkt zu eskalieren.

Heute reagiert der DAX zusätzlich besonders positiv auf die politische Nachricht, dass sich ein baldiges Ende des Iran-Krieges abzeichnen könnte. Dadurch entsteht ein spürbarer Momentumwechsel, der den Bias verschiebt: Statt nur Reaktions-Shorts an Widerständen zu suchen, rückt jetzt die Long-Seite wieder stärker in den Fokus – allerdings weiterhin nicht im laufenden Impuls, sondern aus der Korrektur heraus. Genau das ist der wichtige Unterschied: Longs sind nicht „weil es bullisch ist“ interessant, sondern weil ein Pullback die Verortung wieder günstig macht und das Risiko sauber definierbar wird.