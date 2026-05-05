DAX Aktuell und Prognose: Der DAX hat alle drei Long-Zonen abgearbeitet, wobei die Kursreaktionen an der ersten und der dritten Unterstützung besonders sauber und dynamisch ausfielen. Damit hat sich die Value-Area-Low der Vorwoche erneut als zentraler Ort bestätigt, an dem der Markt zuverlässig Akzeptanz zeigt und Rebounds planbar werden. Gleichzeitig sieht man, dass sich zunehmend eine Seitwärtsstruktur herausbildet – und genau diese Balance-Phase eröffnet grundsätzlich auch Short-Ideen, allerdings nur dann, wenn die Verortung wirklich „oben“ ist und der Markt eine klare Umkehr liefert.
Für mögliche Shorts wird damit vor allem die Value-Area-High der Vorwoche relevant, die ich entsprechend in Orange markiert habe. Wichtig bleibt hier der Prozess: nicht kalt handeln, sondern nur mit sichtbarer Umkehrformation, weil in einer Range Fehlsignale häufig sind und der Erstkontakt-Vorteil schnell abnimmt. Sollte es im Zuge eines Überschießens zu einem Lauf in Richtung 24.340 Punkte kommen, wäre das ein erster Reaktionsraum, an dem man überhaupt über Short nachdenken kann – vorausgesetzt, der Markt kippt dort sauber.
Kommt der Markt noch höher, wäre ich zusätzlich bereit, an der Value-Area-High der aktuellen Woche bei 24.480 eine Short-Position zu prüfen, weil die Verortung dort deutlich „oberseitiger“ wäre und das Chancen-Risiko-Profil typischerweise besser wird als im Mittelbereich. Auch hier gilt strikt: erst Zonenlauf, dann Bestätigung, dann Entry – und wenn die Umkehrformation ausbleibt, bleibt der Trade aus, selbst wenn der Kurs das Level kurz erreicht.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Einer der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz mit, Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können. HIER LESEN
Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.