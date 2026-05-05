DAX Aktuell und Prognose: Der DAX hat alle drei Long-Zonen abgearbeitet, wobei die Kursreaktionen an der ersten und der dritten Unterstützung besonders sauber und dynamisch ausfielen. Damit hat sich die Value-Area-Low der Vorwoche erneut als zentraler Ort bestätigt, an dem der Markt zuverlässig Akzeptanz zeigt und Rebounds planbar werden. Gleichzeitig sieht man, dass sich zunehmend eine Seitwärtsstruktur herausbildet – und genau diese Balance-Phase eröffnet grundsätzlich auch Short-Ideen, allerdings nur dann, wenn die Verortung wirklich „oben“ ist und der Markt eine klare Umkehr liefert.

Für mögliche Shorts wird damit vor allem die Value-Area-High der Vorwoche relevant, die ich entsprechend in Orange markiert habe. Wichtig bleibt hier der Prozess: nicht kalt handeln, sondern nur mit sichtbarer Umkehrformation, weil in einer Range Fehlsignale häufig sind und der Erstkontakt-Vorteil schnell abnimmt. Sollte es im Zuge eines Überschießens zu einem Lauf in Richtung 24.340 Punkte kommen, wäre das ein erster Reaktionsraum, an dem man überhaupt über Short nachdenken kann – vorausgesetzt, der Markt kippt dort sauber.

Kommt der Markt noch höher, wäre ich zusätzlich bereit, an der Value-Area-High der aktuellen Woche bei 24.480 eine Short-Position zu prüfen, weil die Verortung dort deutlich „oberseitiger“ wäre und das Chancen-Risiko-Profil typischerweise besser wird als im Mittelbereich. Auch hier gilt strikt: erst Zonenlauf, dann Bestätigung, dann Entry – und wenn die Umkehrformation ausbleibt, bleibt der Trade aus, selbst wenn der Kurs das Level kurz erreicht.