DAX Aktuell und Prognose: Für diese Woche steht ein außergewöhnlich voller Wirtschaftskalender an: Während der Montag ruhig startet, wird es ab Mittwoch und besonders am Donnerstag/Freitag deutlich dichter – geprägt durch Zinsentscheide aus Kanada, den USA und Europa, ergänzt um wichtige China-Daten. Dazu kommt am Donnerstag auch noch das US-Bruttoinlandsprodukt, was als zusätzlicher Volatilitätstreiber wirken kann. Genau diese Kombination ist typisch für Wochen, in denen der Markt lange „still“ wirkt und dann in kurzen Zeitfenstern sehr schnell umpreist. Deshalb ist es sinnvoll, die Levels im Voraus zu definieren und nicht erst im Moment der Bewegung reagieren zu wollen.
Der DAX eröffnet heute neutral, also innerhalb der Value Area der Vorwoche. Damit ist das Tape zunächst eher „balanced“ und nicht impulsiv, was die Auswahl der Trades noch stärker auf Verortung fokussiert. In Summe bleibt die Handelsausrichtung weiterhin aufwärtsgerichtet, weshalb ich prozessual nur Unterstützungen favorisiere und den Mittelbereich konsequent meide. In so einem Umfeld entsteht der Vorteil nicht durch Aktivität, sondern dadurch, dass man wartet, bis der Markt aus der Range heraus eine klare Zone anläuft und dort Stabilisierung zeigt.
Besonders interessant wird es unterhalb der Value-Area-Low der Vorwoche bei 24.140 Punkten. Darunter liegen zwei weitere Unterstützungen für den heutigen Tag bei 24.050 und 23.930 Punkten, die als Staffel dienen, falls der Markt tiefer korrigiert. Je weiter der DAX in diese Bereiche hineinläuft, desto besser wird in der Regel das Chancen-Risiko-Profil – aber gehandelt wird auch hier nur bei bestätigter Reaktion am Level, nicht „kalt“ und nicht aus Erwartung.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Einer der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz mit, Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können. HIER LESEN
Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.