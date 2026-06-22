DAX Aktuell und Prognose: Der DAX eröffnet heute etwas schwächer, bleibt aber weiterhin sehr ausgeglichen innerhalb der Value Area der vorherigen Woche. Diese Spanne liegt zwischen 25.090 und 25.270 Punkten und beschreibt aktuell gut den Charakter des Marktes: eher seitwärts, sommerlich ruhig, aber weiterhin mit leicht steigender Tendenz. Für mich ist das kein Umfeld, in dem ich dem Markt hinterherlaufen möchte. Interessant wird es erst, wenn der DAX unter die Wochen-Value zurückläuft und dadurch wieder günstigere Preise anbietet.

Genau deshalb suche ich Long-Positionen nur aus tieferer Verortung heraus. Der Bereich beginnt für mich unterhalb der Value-Area-Low der Vorwoche und wird vor allem an den Unterstützungen bei 25.070, 25.000 und 24.890 Punkten relevant. Besonders der Bereich um 24.900 Punkte sticht als starke Unterstützung hervor. Dort würde die steigende Handelsausrichtung mit einer attraktiveren Preiszone zusammenfallen, was die Qualität des Setups deutlich verbessert.

Trotzdem bleibt die Bestätigung entscheidend. Nur weil der Markt eine Unterstützung erreicht, ist daraus noch kein Trade entstanden. Ich möchte sehen, dass der DAX dort untergeordnet stabilisiert, Käufer zurückkommen und der Abwärtsdruck nachlässt. Erst dann wird die Long-Idee für mich handelbar. Ohne diese Bestätigung greife ich nicht in fallende Messer, sondern warte ab, ob der Markt die Zone wirklich verteidigt.