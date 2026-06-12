Damit eröffnet die Aktie rund 11,1 % über dem geplanten IPO-Preis – ein deutlicher Hinweis auf die enorme Nachfrage direkt zum Börsenstart. Aus meiner Perspektive ist genau dieser erste Abstand wichtig: Der Markt bezahlt nicht nur ein Unternehmen, sondern sofort einen Aufschlag für Knappheit, Aufmerksamkeit und die Chance, an einer der größten Zukunftsstorys der Börse beteiligt zu sein.

Noch spannender wird die Bewegung direkt nach Handelsstart. Von 150 USD steigt SpaceX innerhalb weniger Minuten bis auf 168 USD – ein Plus von rund 12 % gegenüber der Eröffnung und etwa 24,4 % gegenüber dem ursprünglich geplanten Ausgabepreis. Das ist die klassische IPO-Energie: Viele Marktteilnehmer wollen sofort dabei sein, Liquidität ist frisch, die Story ist maximal präsent und der Kurs bekommt dadurch eine impulsive Anfangsdynamik. Gleichzeitig darf man genau diese Stärke nicht mit Stabilität verwechseln, denn die ersten Minuten eines IPOs sind oft mehr Momentum-Test als belastbarer Trend.