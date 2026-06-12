Damit eröffnet die Aktie rund 11,1 % über dem geplanten IPO-Preis – ein deutlicher Hinweis auf die enorme Nachfrage direkt zum Börsenstart. Aus meiner Perspektive ist genau dieser erste Abstand wichtig: Der Markt bezahlt nicht nur ein Unternehmen, sondern sofort einen Aufschlag für Knappheit, Aufmerksamkeit und die Chance, an einer der größten Zukunftsstorys der Börse beteiligt zu sein.
Noch spannender wird die Bewegung direkt nach Handelsstart. Von 150 USD steigt SpaceX innerhalb weniger Minuten bis auf 168 USD – ein Plus von rund 12 % gegenüber der Eröffnung und etwa 24,4 % gegenüber dem ursprünglich geplanten Ausgabepreis. Das ist die klassische IPO-Energie: Viele Marktteilnehmer wollen sofort dabei sein, Liquidität ist frisch, die Story ist maximal präsent und der Kurs bekommt dadurch eine impulsive Anfangsdynamik. Gleichzeitig darf man genau diese Stärke nicht mit Stabilität verwechseln, denn die ersten Minuten eines IPOs sind oft mehr Momentum-Test als belastbarer Trend.
Nach dem ersten Hoch bei 168 USD setzt die Aktie zurück in Richtung 155 USD. Vom Hoch aus entspricht das einem Rücklauf von rund 7,7 % – für einen so stark beachteten Börsenstart völlig normal, aber trotzdem wichtig. Hier zeigt sich erstmals, dass SpaceX nicht einfach nur nach oben durchläuft, sondern dass frühe Käufer Gewinne realisieren und der Markt prüfen muss, wo echte Nachfrage wieder einsetzt. Meiner Meinung nach ist genau diese Phase oft entscheidender als der erste Spike, weil sie zeigt, ob der Kurs nur gejagt wurde oder ob darunter wirklich stabile Käufer stehen.
Aktuell pendelt sich SpaceX im Bereich um 162 USD ein. Damit liegt die Aktie noch immer rund 20 % über dem geplanten Ausgabepreis von 135 USD und etwa 8 % über dem ersten gehandelten Kurs bei 150 USD. Gleichzeitig handelt sie unterhalb des ersten Hochs bei 168 USD, was diese Marke kurzfristig zur wichtigsten oberen Referenz macht. Der Markt versucht jetzt, aus dem ersten IPO-Rausch eine handelbare Struktur zu formen: 150 USD als Eröffnungsbasis, 155 USD als Rücklaufzone, 162 USD als kurzfristiger Gleichgewichtsbereich und 168 USD als erstes Hoch.
Fundamental bleibt die Story außergewöhnlich, aber sie lässt sich kompakt zusammenfassen: SpaceX bündelt mehrere große Zukunftsthemen in einem einzigen Börsenwert. Es geht um Raumfahrt, wiederverwendbare Raketen, Satellitenkommunikation, staatliche Nachfrage, digitale Infrastruktur und zunehmend auch KI-Fantasie. Besonders Starlink macht die Aktie greifbarer, weil hier nicht nur Vision, sondern ein potenziell wiederkehrendes Infrastrukturgeschäft im Mittelpunkt steht. Genau diese Mischung erklärt, warum die Aktie emotional so stark aufgeladen ist – sie wirkt weniger wie ein klassischer Industriewert und eher wie eine Wette auf mehrere Zukunftsmärkte zugleich.
Ein IPO ist der erste öffentliche Börsenhandel einer Aktie – und gerade bei einem Namen wie SpaceX werden diese ersten Kurse sofort zu psychologischen Marken. Der geplante Preis von 135 USD, die Eröffnung bei 150 USD, das Hoch bei 168 USD, der Rücklauf auf 155 USD und die Stabilisierung um 162 USD bilden nun die erste Landkarte. Für Trader ist das wertvoll, weil diese Marken echte Marktreaktionen zeigen. Für Anleger bleibt aber wichtig: Der erste Handelstag liefert Aufmerksamkeit und Volatilität, aber noch keine endgültige Aussage darüber, ob die Bewertung langfristig trägt.
SpaceX liefert zum Börsenstart genau die Story, die man von diesem Namen erwarten konnte: hoher Aufschlag, schneller Impuls, erste Korrektur und anschließend der Versuch einer Stabilisierung. Das macht die Aktie extrem spannend, aber nicht automatisch einfach. So ordne ich das aktuell ein: 135 USD war die Planung, 150 USD die erste echte Marktmeinung, 168 USD der erste Hype-Test, 155 USD die erste Korrekturzone und 162 USD der aktuelle Balancebereich. Wer SpaceX handeln oder investieren möchte, sollte deshalb nicht nur die Marke sehen, sondern die entstehende Kursstruktur respektieren.
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