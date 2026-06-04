Tesla ist im Intraday-Handel dann am dankbarsten, wenn man nicht „meinungsbasiert“ arbeitet, sondern konsequent über Value Area und Reaktionszonen denkt. Genau darum geht es hier: Wo war der Markt zuletzt fair bewertet, wo wird er aktuell unfair, und an welchen Grenzen entstehen mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder Bewegung und Volatilität. Aus meiner Perspektive ist das der saubere Weg, um Tesla kurzfristig profitabel zu handeln – nicht über Schlagzeilen, sondern über Struktur.

Die zentrale Referenz kommt aus dem Volumenprofil der letzten zwei bis drei Handelswochen. Daraus entsteht die Value Area als „akzeptierter“ Preisbereich – also der Bereich, in dem der Markt tatsächlich gehandelt und Volumen aufgebaut hat. Wenn Tesla diese Zone verlässt, wird es oft impulsiv: Entweder läuft der Markt zurück in die Value (Reversion) oder er findet außerhalb Akzeptanz (Trendfortsetzung). Dieser Übergang ist genau das, was Intraday-Trades planbar macht.