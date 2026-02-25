DAX Aktuell und Prognose: Der DAX zeigt sich im Rahmen des long verschachtelten Momentums weiterhin leicht steigend. Genau deshalb bleibt für mich die Leitplanke unverändert: Über Volumen- und TPO-Zonen bin ich nur bereit, bei diesem leichten Long-Momentum aus tieferer Verortung erneut long zu handeln – nicht im Mittelbereich, nicht aus Ungeduld. Gestern ergab sich im Rahmen der Momentum-Play-Strategie ein sehr kurzfristiger Short-Trade; den ordne ich an der passenden Stelle unten ein, weil er aus einer anderen Logik stammt als die Zonenarbeit und deshalb separat bewertet werden muss.
Für heute ist das Bild dagegen recht eindeutig: Solange der Markt die tieferen Zonen nicht anläuft, entsteht wahrscheinlich kein Trade aus dem Volumen-/TPO-Framework. Besonders relevant wären dafür entweder die Value-Area-Low Februar oder – als zweite, noch offene Referenz – die Anchored VWAP in der tieferen Support-Staffel. Ohne diesen Rücklauf fehlt mir die Location, um das Long-Momentum mit einem sauberen CRV zu verbinden, und dann ist „Nichtstun“ schlicht die bessere Entscheidung.
Die operative Unterseite bleibt damit klar definiert: 24.790 und darunter 24.570 Punkte als nächste Unterstützungen. Erst wenn der Markt diese Bereiche erreicht und dort eine bestätigte Reaktion liefert, wird das Setup wieder handelbar – bis dahin bleibt es bei Beobachtung und Disziplin, statt aus einer leicht steigenden, aber verschachtelten Struktur heraus Trades zu erzwingen.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
