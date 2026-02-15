Aktuell zählt weniger die Frage „Bullish oder Bearish“, sondern die Distanz zum fairen Preisbereich. Wenn breite Indizes weit oberhalb ihres statistischen Mittelwerts handeln, steigt das Risiko nicht zwingend sofort über fallende Kurse, sondern über ungünstiges Timing: Steigende Märkte können weiterlaufen, während die Mean-Reversion im Hintergrund bereits das Chancen-Risiko-Verhältnis verschiebt. Genau diese Asymmetrie ist tückisch, weil sie sich in Echtzeit oft harmlos anfühlt – und erst im Rücklauf als echter Stressfaktor sichtbar wird.

Der Russell 3000 ist als Referenz so wertvoll, weil er nicht nur Tech abbildet, sondern die Breite des US-Marktes – grob 98 % Marktabdeckung. Wenn ein derart breiter Index deutlich über dem „fairen“ Bewertungsbereich liegt, ist das kein Crash-Alarm, aber ein sauberes Regime-Signal: Das Chancen-Risiko-Profil verschiebt sich von „Aufbauphase“ in „späte Phase“. Märkte können in dieser Lage weiter steigen – der Preis für diese zusätzliche Strecke ist jedoch häufig eine spätere Korrektur, die den fairen Preisbereich wiederherstellt.