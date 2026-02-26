DAX Aktuell und Prognose: Der FDAX zeigt sich weiterhin klar bullisch, bei einer Handelsausrichtung, die long bleibt und zugleich seitwärts verschachtelt ist. In diesem Regime war es richtig, sich nicht gegen das steigende Momentum zu stellen, weil genau das in den letzten Sequenzen die meisten Konflikttrades produziert. Gleichzeitig entsteht jetzt ein neues Problem: Der Markt ist nicht mehr in der „Korrektur-Phase“, aus der sich saubere Re-Entries ableiten lassen, sondern wirkt eher wie ein laufender Impuls, der bereits Strecke gemacht hat. Ich sehe damit weniger ein Richtungsrisiko als ein Preisrisiko – die Verortung passt nicht mehr für gute Einstiege.
Die Unterstützung bei 24.980 wurde punktgenau angelaufen und hat exakt so gearbeitet, wie man es in einer long-verschachtelten Struktur sehen will. Das ist positiv, ändert aber nichts daran, dass der Markt aktuell in einer ungünstigen Mitte hängt: Zu teuer, um Longs mit sauberem CRV zu eröffnen, und noch nicht „oben“ genug, um Shorts aus einer statistisch relevanten Überdehnung heraus zu rechtfertigen. Genau diese Zwischenzone ist der Bereich, in dem man oft Aktivität mit Vorteil verwechselt – und ich will hier bewusst nicht in den Mittelbereich hineinhandeln.
Auf der Short-Seite bleibt deshalb nur ein einziges, klar definiertes Szenario: die Zone bei 25.670 Punkten, abgeleitet aus den Tagesausdehnungen. Erst dort entsteht überhaupt ein Rahmen, in dem ein antizyklischer Short als Reaktionstrade strukturell Sinn ergibt – nicht vorher. Stand jetzt sieht es daher so aus, als ob sich für heute kein Einstieg anbahnt: Longs fehlen die Korrektur-Location, Shorts fehlt die Überdehnung. In dieser Konstellation ist Abwarten der saubere Trade.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Einer der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz mit, Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können. HIER LESEN
Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Die Inhalte unserer Webseite und unserer Kommunikation sind nicht als Finanzberatung, Anlageberatung oder andere verlässliche Beratung gedacht und dürfen auch nicht als solche betrachtet werden. Keine auf der Website wiedergegebene Meinung stellt eine Empfehlung seitens Pepperstone oder seitens des Autors dar, nach der eine bestimmte Anlage, Transaktion oder Anlagestrategie oder ein bestimmtes Wertpapier für eine bestimmte Person geeignet wäre.
Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste, welche Sie entweder direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung, die Sie auf Grundlage einer auf dieser Webseite enthaltenen Informationen getroffen haben, erleiden. Diese Website kann Graphiken enthalten, die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments und/oder Schätzungen und Prognosen abbilden. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu.